Región de Valparaíso la más afectada: 194.797 clientes sin luz al momento

Valparaiso, 17 de julio 2026 Personal de Chilquinta trabaja en la reposicion del suministro electrico tras cortes de energia durante el sistema frontal Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 18 Jul. (ATON) -

Le siguen la Araucanía con 87.313, Los Lagos con 23.176, Biobío con 22.859, Coquimbo con 20.247 y la Metropolitana con 17.714. En todo caso, la SEC resaltó que el 94% de los clientes del país se encuentra con suministro normal.

La Región de Valparaíso es la más afectada con los cortes de luz, con 194.797 clientes sin suministro eléctrico, según el reporte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) a las 17 horas.

Le siguen la Araucanía con 87.313, Los Lagos con 23.176, Biobío con 22.859, Coquimbo con 20.247 y la Metropolitana con 17.714. En todo caso, la SEC resaltó que el 94% de los clientes del país se encuentra con suministro normal.

En Valparaíso, en tanto, el gerente de Operación de Chilquinta Distribución, Luis Sepúlveda, explicó que las fuertes rachas de viento han multiplicado las interrupciones por la caída de árboles, ramas, techumbres y otros objetos sobre la red eléctrica.

Además, la empresa expresó su preocupación por el Valle de Aconcagua, donde se registran importantes daños en Panquehue y San Felipe debido a postes caídos y líneas cortadas por arrastre de ramas.

Asimismo, en el sector de Achupallas de Viña del Mar, un vehículo impactó un poste y provocó la caída de otros seis.