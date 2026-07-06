Chile.- Registrado un terremoto de 5,2 cerca de Valparaíso (Chile)

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MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un temblor de magnitud 5,2 en la escala de Richter ha sido detectado este lunes a las 12.15 horas (18.15 horas en la España peninsular) en aguas cercanas a Valparaíso, en la zona central de Chile. No se ha emitido alerta de tsunami.

El Centro Sismológico Nacional (CSN) chileno ha indicado que el epicentro se localizó a 33 kilómetros al noroeste de Quintero, en la región de Valparaíso, a una profundidad de 26 kilómetros.

Un segundo seísmo ha sacudido esa misma zona tres minutos más tarde y con epicentro también cerca de Quintero. El segundo temblor fue de magnitud 4,6 y un tercer terremoto de magnitud 2,8 ocurrió a las 12.31 horas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos ha informado de dos temblores en la zona con magnitud 5,1 y 4,8.