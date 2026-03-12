Remoción en Serviu Biobío: Ministro Poduje afirma que busca dar una señal

Vina del Mar, 6 de marzo 2026 Punto de prensa del futuro ministro de vivienda Ivan Poduje Sebastian Cisternas/ Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 12 Mar. (ATON) -

El secretario de Estado también detalló que la autoridad saliente no había tenido un buen desempeño, respecto al proceso de reconstrucción en la región del Biobío tras los incendios de enero pasado.

Luego que se confirmara en la jornada de hoy que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, solicitó la renuncia de la directora del Serviu de Biobío, María Luz Gajardo, la propia autoridad explicó horas después a la prensa el motivo de la decisión.

Justificó la medida adoptada para marcar un precedente. Hemos querido dar una señal , afirmó.

El secretario de Estado explicó que la decisión responde a una evaluación de desempeño realizada en las últimas semanas: Nosotros siempre estamos haciendo una evaluación de desempeño, y hemos hecho una evaluación de desempeño el último mes, y fracción, que no era la más favorable, que lamentablemente las cosas no tuvieron la velocidad esperada .

Poduje subrayó que las jefaturas deben estar a la altura de los desafíos actuales: Hemos querido dar una señal de que nuestros funcionarios tienen que estar, sobre todo las jefaturas, acorde con la magnitud del desafío. Bajo esa condición, hemos decidido prescindir de la directora y buscar un concurso que nos permita que una persona que tenga, digamos, la dedicación a esa área que requiere atender .

El ministro recordó experiencias previas en Viña del Mar y detalló los problemas detectados en Biobío: Nosotros tenemos un monitoreo del avance de la reconstrucción. Ya nos pasó en Viña del Mar, y tuvimos un Serviu que estuvo mucho más allá de lo esperado, y eso implicó muchos atrasos .

Agregó: En el caso del Biobío estábamos teniendo atrasos ya, en los subsidios de arriendo, estábamos teniendo atrasos en los subsidios de acogida, estábamos teniendo atrasos en las demoliciones, y también la coordinación de las viviendas de emergencia, que si bien no es responsabilidad del Serviu, tiene que ver con la gestión del Serviu. Por lo tanto, nosotros necesitamos personas que estén totalmente comprometidas con las familias, y por eso hemos tomado la decisión que le comento .

Finalmente, Poduje enfatizó que la exigencia de resultados alcanza a todas las autoridades, incluido él mismo: Todas las autoridades están en evaluación, partiendo por el ministro, partiendo por mí. Si yo no rindo, yo no cumplo, las metas que hemos definido también, el Presidente puede prescindir de mí .

Nosotros estamos para servir a las familias, en el caso de Viña del Mar ha sido dramático, lamentable e impresentable el atraso a las familias, así que vamos ahora para allá , cerró.