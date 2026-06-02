Renovación Nacional y Demócratas critican salida de Andrés Jouannet

Santiago, 26 de mayo de 2026. En el marco del cierre del Plan Rural Cannabis, Carabineros da a conocer los resultados de un decomiso cercano a las 3 toneladas de marihuana elaborada y más de 400 mil plantas de marihuana en distintos puntos del pais - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 3 Jun. (ATON) -

La diputada y presidenta de Demócratas, Joanna Pérez, y el senador de RN Andrés Longton criticaron la salida del ahora exsubsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet.

La diputada y presidenta de Demócratas, Joanna Pérez, y el senador RN Andrés Longton criticaron la salida del ahora exsubsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet.

Nos sorprende la salida de Andrés Jouannet como subsecretario de Seguridad, porque era una autoridad que estaba desplegada en el territorio, escuchando a los distintos actores y avanzando en una agenda concreta para enfrentar la delincuencia, el crimen organizado y los desafíos de seguridad que vive el país", dijo Pérez.

En ese sentido, aseguró que "en materia de seguridad se requiere continuidad, experiencia y capacidad de gestión. Por eso cuesta entender una decisión de esta naturaleza cuando veíamos a un subsecretario que estaba haciendo su trabajo, dialogando con distintos sectores y recogiendo propuestas para fortalecer las políticas públicas en esta materia".

"Esperamos que el Gobierno explique las razones de esta decisión y, sobre todo, que no se produzca un retroceso en una cartera que hoy es una de las principales preocupaciones de los chilenos. La seguridad requiere estabilidad institucional y foco en los resultados, más que cambios difíciles de comprender desde el punto de vista de la gestión", manifestó la timonel de Demócratas.

Por su parte, el senador Longton sostuvo que "el Presidente y el ministro están, por supuesto, en su derecho de conformar sus equipos de trabajo. Sin embargo, al menos desde Renovación Nacional teníamos una buena evaluación del exsubsecretario Jouannet. Creemos que existen formas para abandonar los cargos y ésta no nos parece la más adecuada".

Y afirmó que "debe existir un mínimo de deferencia hacia quienes han contribuido al país en momentos complejos y que hoy siguen siendo aliados del gobierno, pese a los costos políticos que ello les ha significado".

Asimismo, mencionó que el exsubsecretario Jouannet "lideró la reforma que ayer anunció el Presidente Kast para mejorar las condiciones laborales y remuneracionales de Carabineros y de la Policía de Investigaciones. Venía desarrollando un trabajo y, si existían cuestionamientos respecto de su gestión, correspondía realizar una evaluación más profunda antes de adoptar una decisión de esta magnitud".

"Que su salida se produzca a tan pocos días del arribo del nuevo ministro, revela una torpeza política que debiera corregirse, considerando el aporte que Jouannet ha realizado tanto a este gobierno como en los años previos, poniendo su capital político al servicio de un proyecto de centroderecha", indicó.

El parlamentario dijo que "lo que esperamos es que esta decisión no termine debilitando la alianza que se estaba construyendo con sectores de centro y que permitía ampliar la base de apoyo del gobierno, ampliación de la que el exsubsecretario Jouannet ha sido uno de los ejes".

"El Presidente y el ministro tienen pleno derecho a conformar sus equipos, pero resulta evidente que existe una diferencia entre la evaluación que hoy tiene el ministro y la que tenemos muchos parlamentarios y dirigentes del sector respecto del trabajo que estaba realizando el exsubsecretario Jouannet", insistió.

Finalmente, planteó que "siempre debiera existir un período razonable de evaluación antes de adoptar una decisión de esta relevancia, y creemos que eso no ocurrió en este caso".