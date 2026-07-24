Chile.- Renovación presentó "Plan Chile se Levanta" para afrontar daños del temporal

Vallenar 21 de julio 2026. Vista general del puente Maitencillo del Río Huasco de Vallenar en medio de la emergencia por el sistema frontal. Claudio Lopez/Aton Chile - CLAUDIO LOPEZ/ATON CHILE

Santiago 24 Jul. (ATON) -

Contiene 12 medidas concretas que buscan abordar la emergencia en tres etapas: alivio inmediato, reactivación económica y reconstrucción definitiva, bajo criterios de focalización, transparencia, descentralización y responsabilidad fiscal.

Parlamentarios de Renovación Nacional entregaron al Gobierno el "Plan Chile se Levanta", una propuesta integral de reconstrucción destinada a enfrentar las consecuencias del sistema frontal que afectó a gran parte del país y que dejó miles de familias damnificadas, viviendas dañadas, interrupciones de servicios básicos y severas pérdidas económicas.

El documento fue entregado por la senadora Andrea Balladares al Presidente José Antonio Kast y por el diputado Diego Schalper a los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz, y al biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado.

Contiene 12 medidas concretas que buscan abordar la emergencia en tres etapas: alivio inmediato, reactivación económica y reconstrucción definitiva, bajo criterios de focalización, transparencia, descentralización y responsabilidad fiscal.

La iniciativa contempla, entre otras medidas, un subsidio directo para MiPymes y emprendedores afectados, un Fogape especial para reconstrucción, subsidios para proteger el empleo, alivios tributarios y un plan de reconstrucción habitacional con soluciones diferenciadas.

Además, un Fondo Municipal de Recuperación, un programa de compra pública local, protección para las familias frente a deudas y servicios básicos, apoyo en salud mental la declaración de emergencia agrícola y un plan especial para recuperar la actividad silvoagropecuaria.

Asimismo, la propuesta incorpora un modelo de gobernanza para la reconstrucción, con un delegado presidencial, un comité nacional de reconstrucción, mesas regionales y un portal público de seguimiento que permita monitorear el uso de los recursos y el avance de las obras.

El jefe de bancada de Renovación Nacional, diputado Diego Schalper, sostuvo que la reconstrucción debe transformarse en una prioridad nacional y valoró la disposición del Ejecutivo para recibir la propuesta.

"Chile necesita una reconstrucción que esté a la altura del esfuerzo y del sacrificio que hoy están haciendo miles de familias afectadas. No basta con responder a la emergencia de los primeros días; debemos asegurar que las personas puedan recuperar sus viviendas, sus empleos, sus emprendimientos y sus proyectos de vida. Ese es precisamente el sentido del Plan Chile se Levanta: una propuesta seria, completa, responsable y construida pensando en quienes hoy más necesitan del Estado", dijo.

El parlamentario agregó que "hemos puesto a disposición del Gobierno un conjunto de medidas concretas que pueden implementarse con rapidez y que apuntan a apoyar a las familias, fortalecer a los municipios, proteger a las pequeñas empresas y reactivar las economías locales. Esperamos que muchas de estas iniciativas puedan incorporarse a la estrategia de reconstrucción, porque en momentos como estos Chile necesita unidad, eficacia y soluciones concretas."

Desde Renovación Nacional señalaron que el plan recoge las principales necesidades detectadas en terreno por los diputados de la bancada y busca evitar que la emergencia climática se transforme en una crisis social y económica permanente para las comunidades afectadas.

El documento establece además un cronograma de implementación que considera una primera etapa de ayuda inmediata durante los primeros 30 días, una fase de reactivación entre el primer y el tercer mes, y un proceso de reconstrucción que se extendería hasta por dos años, priorizando viviendas definitivas, infraestructura crítica y obras de resiliencia para enfrentar futuros eventos climáticos.