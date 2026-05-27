Revisan primer sistema de cámaras lectoras de patentes de vehículos de carga

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el director del SII, Jorge Trujillo, revisaron sistema de cámaras en el peaje Angostura./ Ministerio de Hacienda - Ministerio de Hacienda

Santiago 28 May. (ATON) -

Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y director del SII, Jorge Trujillo, conocieron medidas materializadas en el peaje Angostura, en la Ruta 5 Sur en dirección a Santiago, para combatir la evasión y el comercio ilícito.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, junto al director del Servicio de Impuestos Internos, SII, Jorge Trujillo, revisaron los avances en la implementación del primer sistema de cámaras lectoras de patentes y uso de tecnología para combatir la evasión y los delitos tributarios de vehículos de carga.

La tecnología está instalada a la salida del peaje Angostura, en la Ruta 5 Sur en dirección a Santiago, y tiene el objetivo de optimizar la fiscalización de camiones y similares mediante inteligencia artificial y algoritmos de riesgo.

La iniciativa se enmarca en el fortalecimiento de la lucha contra la evasión tributaria, la informalidad y los delitos asociados al crimen organizado.

Se pretende llegar al correcto cumplimiento tributario de los más 196 mil contribuyentes que registran como actividad económica el transporte de carga por carretera en el país.

Durante una visita en terreno al control de Angostura, el ministro de Hacienda valoró esta nueva implementación, señalando que "permitirá aumentar el control sobre aquellos vehículos de carga que ingresan a la capital, de tal manera de asegurar que sus mercaderías y cargas cumplan con las normativas tributarias vigentes. Pero muy importante también es que se entregan más antecedentes en caso de eventuales acciones ilícitas".

Para el director del SII, "este proyecto representa una transformación para hacer más eficiente la capacidad fiscalizadora del Servicio, permitiendo no solo reforzar la fiscalización en terreno, sino que también generar un efecto disuasivo y asegurar el correcto cumplimiento tributario".

"Con este nuevo sistema registraremos todas las patentes de los vehículos de carga que circulen, independiente si son seleccionados o no para la fiscalización presencial, o si evaden el control", añadió.

CÓMO OPERA EL SISTEMA

El sistema funciona a través de cámaras situadas tanto en la carretera como en el ingreso al control de Angostura.

Los vehículos que no entran al control quedarán registrados en el sistema mediante la fotografía de los camiones y sus patentes, información que será utilizada para efectuar fiscalizaciones posteriores a los dueños de los transportes evasores.

Por otro lado, los vehículos de carga que ingresan a la zona de control deberán detenerse frente a un semáforo en rojo.

Luego, a través de cámaras lectoras de patentes instaladas en la caletera se leerá la información registrada para el vehículo.

Y un modelo de machine learning seleccionará de forma automáticamente los vehículos para la fiscalización presencial, a los que se les encenderá una señal luminosa verde (flecha diagonal derecha) para ingresar a la zona de verificación.

Si no se es seleccionado, la luz verde con una flecha diagonal izquierda encendida indicará que puede avanzar y seguir su camino sin detención.

En caso de no ser requerido para el control o, deliberadamente no acceder a la verificación pese a ser seleccionado, la información del vehículo quedará registrada a través cámaras de evasión que capturarán los datos de todos los vehículos de carga que transiten por Angostura.

Desde el restablecimiento de este punto de fiscalización en octubre de 2024, y dado el alto flujo de vehículos de carga en la carretera, el SII fortaleció la normativa vigente, además de potenciar la infraestructura de control y la señalética de la carretera.

También decidió optimizar el proceso de fiscalización a través del uso de tecnología, a fin de dar cobertura especialmente a los peaks de tráfico donde pueden circular hasta cinco camiones por minuto por este punto estratégico de la Ruta 5 Sur, con un promedio de cien vehículos por hora y que puede llegar hasta 300 en los momentos más álgidos del día.