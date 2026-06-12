Riña en la vía pública terminó con un sujeto muerto a puñaladas en Ñuñoa

Chile.- Nuevo "turbazo" a adulta mayor, ahora en la comuna de El Bosque de la RM - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 12 Jun. (ATON) -

El hecho ocurrió en el sector de Irarrázaval con General Bustamante, donde la víctima vendía plumillas para vehículos y, al parecer, vivía en situación de calle.

Un riña en la vía pública terminó con un sujeto muerto a puñaladas y el autor detenido por Carabineros, en la comuna de Ñuñoa de la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió alrededor de las 22 horas de anoche en el sector de Irarrázaval con General Bustamante, donde la víctima vendía plumillas para vehículos y, al parecer, vivía en situación de calle.

Sobre lo ocurrido, el teniente Kevin Baeza informó que "a raíz de un comunicado de personal municipal, manifiestan que se encontraba una riña entre dos sujetos adultos en el sector".

Añadió que "el mismo personal municipal dice que se aproxima personal SAMU, manifestando que este sujeto se encontraba fallecido en el lugar producto de dos heridas cortopunzantes, una en el tórax y la otra en el sector del cuello".

También indicó que "a raíz de testigos que vieron los hechos, personal de la SIP de la 33ª Comisaría de Ñuñoa logra la detención de este sujeto, que se encontraba en su domicilio, el cual fue señalado por los mismos testigos".

Finalmente, expresó que "esta persona se encontraba en situación calle, era un plumillero al parecer conocido acá en el sector, si bien el victimario no es persona de situación calle, es una persona adulta, con antecedentes, nada pendiente".