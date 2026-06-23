Rincón anuncia proyecto para extender subsidio eléctrico y saldar deuda

Valparaiso, 26 de junio 2024. Imagen tematica sobre cuentas de la luz. Raul Zamora/Aton Chile - RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Santiago 23 Jun. (ATON) -

En su cuenta de X, la ministra de Energía informó que "ingresamos el proyecto de ley Ordenemos La Cuenta para la protección de las tarifas eléctricas, porque llegó el momento de hacernos cargo de problemas que se han postergado durante años".

La ministra de Energía, Ximena Rincón, anunció el ingreso de un proyecto de ley para extender el subsidio eléctrico y evitar que las tarifas eléctricas sigan subiendo producto de la deuda de las familias con las empresas distribuidoras.

En su cuenta de X, la ministra informó que "ingresamos el proyecto de ley Ordenemos La Cuenta para la protección de las tarifas eléctricas, porque llegó el momento de hacernos cargo de problemas que se han postergado durante años".

Explicó que "la iniciativa busca proteger a las familias extendiendo el subsidio eléctrico, regularizar las deudas con las distribuidoras y fortalecer las facultades de las autoridades para asegurar la continuidad del servicio".

"No podemos seguir dejando estas decisiones para después. Confiamos en que el Congreso tramitará este proyecto con sentido de urgencia", añadió.

Según explicó, con este proyecto las cuentas van a bajar a partir de 2028 y advirtió que sin esta iniciativa las cuentas subirían 4%. Debido a la congelación de las tarifas producto de la pandemia, la deuda con las empresas se elevó a 800 millones de dólares. Con el proyecto, se espera saldar esta deuda a contar de 2028.