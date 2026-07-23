Rincón por reposición de electricidad: "Estamos avanzando, no ha sido fácil"

Valparaiso, 17 de julio 2026 Reposicion del suministro eléctrico tras cortes de energia durante el sistema frontal Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 23 Jul. (ATON) -

La ministra de Energía, Ximena Rincón, se refirió a la reposición del suministro eléctrico tras el sistema frontal que afectó a varias regiones del país.

La ministra de Energía, Ximena Rincón, se refirió a la reposición del suministro eléctrico tras el sistema frontal que afectó a varias regiones del país.

En conversación con Duna, Rincón dijo que "estamos avanzando, no ha sido fácil, en todo el país hay diferencias en algunos lados producto de la situación compleja de acceso, de caminos. Hoy día los dos más complicados son La Araucanía con 19.846 personas y en Coquimbo con 18.047".

La secretaria de Estado mencionó que en general el suministro se ha ido recuperando "bastante bien en el resto del país. En la Región de Valparaíso nos ha costado un poco más y creo que es importante señalar que en muchos de los lugares de la Región de Coquimbo tienen que ver con acceso".

"No vamos a descansar hasta que no tengamos a todos nuestros clientes con su suministro eléctrico", recalcó la titular de Energía.

Asimismo, afirmó que "los clientes que hayan estado sin suministro eléctrico, por normativa legal -y aquí es súper importante que hagan los reclamos en la página web de la empresa o de la SEC- que sepan que ellos van a tener una compensación económica por el problema de la luz que se multiplica el doble".

"Después hay compensaciones que tienen que ver con pérdida de alimentos, que también se van a compensar (...) y después todo lo que tenga que ver con reparaciones o reembolsos por electrodomésticos que tuvieron desperfecto productos de estos cortes también van a ser asumidos por la empresa", indicó.

Por otro lado, comentó sobre el despacho del proyecto que busca evitar un alza en las cuentas de electricidad y manifestó que "estamos muy contentos porque no es solo pagar esta deuda, los clientes vamos a empezar a pagarla el año 2028".