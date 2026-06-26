RN acuerda priorizar votación de reforma a Responsabilidad Penal Adolescente

Santiago 24 de junio 2026. ****SRES EDITORES POR ORDEN DEL JUEZ NO SE PUEDE MOSTRAR EL ROSTRO DE MENORES ****** Fiscalia Occidente somete a control de detencion y formalizacion a implicados en muerte de nino de 12 anos de edad, tras ser arrastrado en - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 27 Jun. (ATON) -

La iniciativa será puesta en primer lugar de la tabla del Senado la proxima semana, lo que permitirá avanzar en un proyecto que busca endurecer las sanciones para los delitos violentos cometidos por menores de edad y combatir la reincidencia.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, y el subjefe de bancada de RN, senador Andrés Longton, acordaron priorizar la tramitación de la reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, cuya discusión en la Sala quedó comprometida para la próxima semana tras el receso regional.

El parlamentario destacó que la iniciativa será puesta en primer lugar de la tabla, lo que permitirá avanzar en un proyecto que busca endurecer las sanciones para los delitos violentos cometidos por menores de edad y combatir la reincidencia.

Longton recordó que la iniciativa fue presentada por Renovación Nacional en 2022 y afirmó que su tramitación responde a una realidad que se ha ido agravando durante los últimos años.

En ese contexto, sostuvo que "nuestro proyecto no responde solo a la terrible muerte de este menor, sino a los sucesivos delitos cada vez más violentos que están cometiendo los menores de edad en nuestro país y a la falta de una reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente".

"Le pedimos al Gobierno discusión inmediata. Ya fue aprobado en la Comisión de Constitución, incluso con el voto del senador Pedro Araya, pero la discusión en la Sala del Senado se dilató porque se pidió segunda discusión. Eso responde a que hay un sector de la izquierda al que no le gusta este proyecto. Durante el gobierno del Presidente Boric nunca tuvo ningún tipo de urgencia", añadió.

Agregó que "este proyecto tiene varios ejes. Queremos subir la pena para los menores entre 14 y 16 años y entre 16 y 17 años. La pena máxima pasaría de cinco años para el primer tramo y de diez años para el segundo, particularmente para un catálogo de delitos violentos"

"También queremos eliminar reglas de determinación de la pena que hacen que los jóvenes delincuentes terminen en libertad al poco tiempo o que ni siquiera queden en internación provisoria cerrada. Esas reglas especiales hacen que el sistema los expulse nuevamente a la calle, sin rehabilitación, sin reinserción y cometiendo delitos incluso más graves, generando una clara sensación de injusticia e impunidad para las familias de las víctimas", enfatizó.

Además, el subjefe de bancada señaló que "como Renovación Nacional no nos apartamos de la rehabilitación y la reinserción, pero también ponemos el foco en el justo castigo. Queremos cambiar la realidad que vive hoy nuestro país y establecer un régimen más estricto, con menos permisividad, pero que también se preocupe de que ese menor no vuelva a reincidir".

"Además, proponemos que quien comete un delito siendo menor de edad no sea considerado automáticamente con irreprochable conducta anterior al cumplir 18 años. Hoy sus antecedentes se limpian de forma automática y eso permite que la carrera delictual siga su camino. Eso es absurdo e impresentable cuando existe una larga trayectoria delictual detrás", cerró Longton.