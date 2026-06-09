RN da "libertad de acción" a diputados en votación por AC contra Grau

Santiago, 19 de diciembre 2025. Voceria en el Palacio de la Moneda luego del Consejo de Gabinete. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 10 Jun. (ATON) -

La bancada de diputados y diputadas de Renovación Nacional (RN) resolvió dar "libertad de acción" a sus parlamentarios en el marco de la votación por la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

La bancada de diputados y diputadas de Renovación Nacional (RN) resolvió dar "libertad de acción" a sus parlamentarios en el marco de la votación por la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

A través de sus redes sociales, la bancada de RN señaló que "como comité de RN hemos tomado la decisión unánime de que nuestros diputados tengan libertad de acción respecto de la votación de la acusación constitucional".

La acusación constitucional contra Grau fue presentada ayer por parlamentarios de los partidos Nacional Libertario y Republicano, quienes acusan al exsecretario de Estado de infracciones a la Ley de Administración Financiera del Estado.

La acusación se genera tras las inconsistencias detectadas en el último Informe de Finanzas Públicas del Gobierno de Gabriel Boric, que arrojó un desfase superior a los US$10.500 millones en la proyección de deuda pública para 2026.

Para que el libelo sea aprobado y discutido en el Senado se requiere al menos 78 votos a favor en la Cámara de Diputadas y Diputados. La comisión que revisará la acusación estará integrada por las diputadas Marcela Hernando (Partido Radical) y Joanna Pérez (Demócratas), y los diputados Alejandro Bernales (Partido Liberal), Carlos Bianchi (independiente-PPD) y Luis Sánchez (Republicanos)