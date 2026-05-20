RN destaca como "gesto de valentía y liderazgo" de Kast el cambio de gabinete

Santiago, 30 de julio 2024 El presidente de Renovacion Nacional, junto a la secretaria general, se refiere a la inscripcion de candidaturas para las elecciones municipales en octubre de este año. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 20 May. (ATON) -

La timonel del partido, Andrea Balladares, aseguró que la decisión del mandatario "muestra capacidad de tomar decisiones" al remover "dos áreas no estaban dando resultados"

La senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Balladares, destacó como un gesto de valentía y liderazgo la decisión del Presidente José Antonio Kast de remover a las ministras Mara Sedini y Trinidad Steinert en dos áreas que no estaban dando resultados .

"Yo creo que muestra capacidad de tomar decisiones, que el Presidente veía que estas dos áreas no estaban dando resultados y también creo que (las críticas) se habían concentrado en la figura de las ministras y se estaba dejando de lado el trabajo de fondo de los ministerios , comentó la parlamentaria en entrevista con Radio Cooperativa.

Y afirmó que desde ahí el Presidente toma la decisión de hacer este cambio de gabinete. Creo que demuestra su liderazgo, que es valiente hacerlo a esta altura y que ayuda a que se tome el rumbo de nuevo".

El Presidente ha fijado este como un Gobierno de emergencia, y en algo tan sensible como la seguridad no se podía seguir esperando a tomar el rumbo, sino actuar rápido", agregó Balladares.

La líder de RN reflexionó que nosotros lo habíamos conversado mucho tanto internamente como también lo habíamos abordado en distintos medios de comunicación. Claramente había puntos muy destacables del Gobierno, como el trabajo que estaba haciendo el ministro (del Interior, Claudio) Alvarado con el ministro José García (Segpres) desde el punto de vista de la coordinación política y de cómo estaban abordando los distintos desafíos, y había puntos que claramente eran más bajos como la Vocería y Seguridad".

Para la senadora, en los casos de Steinert y Sedini "había un punto en común: los ruidos externos a la función propiamente tal de los ministerios se estaban llevando la concentración de la discusión y no verdaderamente cada una de las funciones y lo que tenían que sacar adelante las ministras".

Considerando que RN tiene un solo ministro (García Ruminot) se le consultó a Balladares si no era el momento para que ingresaran más secretarios de Estado de su partido, a lo que respondió que hay un diseño del Presidente de optar por ministros que están ya dentro del gabinete, con biministros .

Siempre es opción el poder incorporar más representantes de los distintos partidos. Nosotros siempre hemos estado a disposición de cooperar con el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, a la vista está que nuestro ministro José García Ruminot ha destacado en su función, así lo valoramos nosotros y también la ciudadanía, pero creo que esto es parte de un proceso largo", agregó la senadora.

La líder de RN comentó que estamos recién partiendo, queda harto tiempo de Gobierno todavía y además distintos cuadros de experiencia política han ido incorporándose en los distintos gabinetes, también en los gabinetes regionales, así que es parte del proceso de configuración del Gobierno en general".

La parlamentaria defendió, además, la elección de Martín Arrau en Seguridad: "Quienes dicen que no tiene experiencia en seguridad es porque no conocen la historia de Martín. Él tuvo que manejar la coordinación tanto del orden público como de la seguridad desde el terreno, y ese conocimiento lo va a ayudar a tomar esto de una manera mucho más fluida y con toda la red y la fuerza para poder sacarlo adelante", aseguró.