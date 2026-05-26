Desde RN dicen que serán "cautos" y "estudiarán muy bien" posible AC contra Grau

Valparaiso, 6 de mayo 2026 Punto de prensa del diputado Diego Schalper Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 27 May. (ATON) -

El jefe de bancada de los diputados de Renovación, Diego Schalper, aseguró que tomarán la decisión "la próxima semana a la luz de los antecedentes que se nos puede hacer llegar, y también los estudios que están haciendo nuestros equipos jurídicos .

El jefe de bancada de los diputados de Renovación, Diego Schalper, aseguró que en su partido serán cautos y estudiarán muy bien una posible acusación constitucional contra el exministro de Economía, Nicolás Grau, en medio de los cuestionamientos por las cifras fiscales heredadas de la administración del expresidente Gabriel Boric.

Como comité de Renovación Nacional, consideramos que lo que se ha conocido en el informe de finanzas públicas es grave, y, por lo mismo, vamos a abogar para que se remitan los antecedentes a la Contraloría y también al Consejo de Defensa del Estado, por si fuera pertinente alguna acción de ese tipo , aseguró el diputado.

En relación a una posible acusación constitucional contra el exministro aseguró que lo vamos a evaluar la próxima semana a la luz de los antecedentes que se nos puede hacer llegar, y también los estudios que están haciendo nuestros equipos jurídicos al respecto, y en esa coyuntura vamos a tomar una decisión .

Ahora, sí quiero ser muy claro, este es un tema grave, que se presenta en una coyuntura específica, donde el país lo que quiere de sus dirigentes son soluciones, son proactividad, son búsqueda de acciones concretas en las distintas emergencias que se han planteado , agregó el parlamentario.

El jefe de bancada de RN aseguró que queremos ser muy cautos en estudiar este tema, y también, al mismo tiempo, enfocar nuestra energía en sacar adelante la ley de reconstrucción, en sacar adelante las emergencias que están en los distintos campos, en abogar, porque la cuenta pública del presidente Kast mire las distintas emergencias, y, por lo mismo, vamos a evaluar este tema en su mérito la próxima semana .