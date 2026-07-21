Chile.- RN valora aprobación del "corazón" de megarreforma y pide cerrar norma pendiente

Valparaiso, 21 de julio 2026 El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, junto a diputados del oficialismo en la sesion de la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 21 Jul. (ATON) -

El jefe de la bancada de Renovación Nacional y diputado informante del proyecto, Diego Schalper, valoró el resultado de la votación y aseguró que constituye una buena noticia para Chile .

Los diputados de Renovación Nacional celebraron la aprobación de la mayor parte del proyecto de reconstrucción nacional, luego de que la Cámara respaldara 27 de las 28 votaciones en particular de la iniciativa.

Entre las disposiciones aprobadas se encuentran la rebaja tributaria, los incentivos al empleo y el régimen de invariabilidad tributaria, además de otras medidas orientadas a recuperar la inversión y fortalecer la actividad económica.

El jefe de la bancada RN y diputado informante del proyecto, Diego Schalper, valoró el resultado de la votación y aseguró que constituye una buena noticia para Chile .

Estamos muy contentos y muy conformes de que hoy día la inmensa mayoría de los artículos del proyecto se hayan aprobado. Lo central, que era precisamente la rebaja tributaria que nos va a permitir recuperar la competitividad tributaria, todo lo que tiene que ver con invariabilidad y los incentivos al empleo, ha sido aprobado , afirmó.

El parlamentario sostuvo que la iniciativa representa un cambio de rumbo claro para el país y llamó a resolver prontamente el único punto que no consiguió ser despachado.

Hoy día tenemos una buena noticia para Chile, porque hay un cambio de rumbo claro y nítido, que tiene que ver con que Chile recupera su competitividad tributaria, recuperamos nuestra capacidad de traer inversión y de generar empleo. El tema pendiente que nos queda es ver las compensaciones a los municipios , señaló.

La norma que deberá pasar a comisión mixta corresponde al mecanismo de compensación fiscal para el Fondo Común Municipal, contemplado a raíz de la exención del pago de contribuciones para los adultos mayores de 65 años.

Schalper, quien integrará la instancia por haber ejercido como diputado informante, aseguró que buscarán alcanzar un acuerdo con rapidez. Tengan la tranquilidad de que lo vamos a resolver a la brevedad para que, con la mayor prontitud posible, podamos aprobar este proyecto , enfatizó.

La comisión mixta estará conformada por cinco diputados y cinco senadores y deberá elaborar una propuesta respecto del artículo rechazado. Posteriormente, su informe tendrá que ser votado, sin modificaciones, por las salas de ambas cámaras.

El jefe de bancada RN manifestó que se la jugará para que la instancia sesione lo antes posible, incluso durante la semana distrital. Esperamos que, en el corto plazo, por los chilenos, por los emprendedores y especialmente por las familias que se levantan temprano, saquemos este proyecto adelante lo antes posible , agregó.

Finalmente, los diputados RN reiteraron su solicitud al presidente José Antonio Kast para vetar las normas que, a su juicio, dificultan el acceso al crédito y al financiamiento de las pequeñas y medianas empresas. Entre ellas se encontrarían el denominado olvido financiero y la obligación de pagar a las pymes en un plazo máximo de 30 días.