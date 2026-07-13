Roban bóveda de banco en La Calera: sujetos se llevaron más de $800 millones

Santiago, 19 de Abril 2022. Un asalto se produjo esta manana en la sucursal de Recoleta del Banco BCI, donde un asaltante redujo al guardia de seguridad luego de arrebatarle su arma de servicio. Javier Salvo/Aton Chile - JAVIER SALVO/ATON CHILE

Santiago 13 Jul. (ATON) -

Un grupo de al menos cuatro sujetos ingresaron a una sucursal del Banco BCI en la comuna de La Calera, sustrayendo al menos $877 millones.

Un grupo de al menos cuatro sujetos ingresaron a una sucursal del Banco BCI en la comuna de La Calera, sustrayendo al menos $877 millones.

Según consignó 24 Horas, el hecho ocurrió a eso de las 13:55 horas en calle San Joaquín Pérez, cuando los individuos, vestidos con overoles color salmón, encapuchados y con armas de fuego llegaron al lugar, intimidando al vigilante y quitándole su armamento.

Los sujetos lograron acceder al interior de la bóveda a través de una puerta con clave y se llevaron $876.855.000 en efectivo. Posteriormente, se dieron a la fuga.

Carabineros detalló que no se registraron personas lesionadas y continúan realizando las diligencias correspondientes para identificar y ubicar a los responsables del millonario robo.

Asimismo, se están revisando las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la sucursal y se están recabando diversos antecedentes para esclarecer los hechos.