Roban más de 100 rifles de aire comprimido:Temen que los adapten a munición real

*ARCHIVO* Imágenes refrenciales de la Policía de Investigaciones de Chile PDI Cristian Iglesias/Aton Chile - CHRISTIAN IGLESIAS/ATON CHILE

Santiago 25 May. (ATON) -

los delincuentes se apoderaron de un total 113 rifles de aire comprimido, avaluados en 100 millones de pesos. Los investigadores temen que puedan ser adaptados para munición real.

Desconocidos robaron más de 100 rifles de aire comprimido desde una tienda de caza y pesca de la comuna de Recoleta, Región Metropolitana.

El robo quedó al descubierto este lunes y se estima que los delincuentes aprovecharon el fin de semana largo para ingresar a la tienda ubicada en El Roble con La Africana.

Los antisociales tuvieron tiempo para desactivar las alarmas y luego acceder a las armas, para lo cual abrieron los accesos con el método del oxicorte.

Finalmente, los delincuentes se apoderaron de un total 113 rifles de aire comprimido, avaluados en 100 millones de pesos. Los investigadores temen que puedan ser adaptados para munición real.

La investigación del hecho quedó a cargo de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI

Sobre l ocurrido, el fiscal Felipe Olivari confirmó que "proceden a sustraer 113 rifles y otras especies, avaluadas por los dueños de la empresa en la suma de $100 millones, aproximadamente".