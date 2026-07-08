Valparaiso, 19 de mayo 2026 El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el subsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodriguez durante la sesion de la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 8 Jul. (ATON) -

El subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, abordó la discusión sobre el proyecto de reconstrucción nacional y al trabajo realizado en la Comisión de Medio Ambiente del Senado.

El subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, abordó la discusión sobre el proyecto de reconstrucción nacional y al trabajo realizado en la Comisión de Medio Ambiente del Senado.

En conversación Tele13 Radio, Rodríguez mencionó que "tuvimos muy buenas noticias, aprobamos todas las normas ambientales del proyecto. Estuvimos todo el día, desde las 12 del día hasta pasadas las 12 de la noche".

El subsecretario detalló que "el proyecto tiene dos elementos centrales. Uno es la simplificación regulatoria que nos permita atraer la inversión necesaria para generar el empleo que tanto necesitan las familias chilenas. Se ha aprobado toda la normativa en esa materia, muchas de esas normas con cinco votos, tanto con los votos del oficialismo como con los votos de los senadores opositores".

Y manifestó que "uno se da cuenta que en la discusión en particular, que es la que estamos hoy día, quizá contra intuitivamente, genera más espacios de conversación y acuerdos que la discusión en general, que si bien es en torno a las ideas matrices o generales, inexorablemente obliga a la oposición a pronunciarse de alguna manera en bloque, y por lo tanto, es alto el precio que paga la oposición al minuto de concurrir con su voto favorable .

La autoridad valoró que se "tenga hoy día en segundo trámite constitucional, aprobado en la Cámara de Diputados, con la aprobación en general en el Senado, con viabilidad política para que la próxima semana pueda ser eventualmente aprobado en particular. Un proyecto que es relativamente estructural, que baja impuestos, genera esas simplificaciones regulatorias".

"Creemos que va a generar las condiciones para dinamizar nuestra economía y generar empleo para esa cifra dramática, que es 1 millón de chilenos que no encuentra pega y que son 2 millones de chilenos que trabajan en la informalidad. Es un hito político relevante y que da cuenta que, si bien hemos heredado una situación económica compleja, miramos con optimismo el futuro, tanto en el semestre que viene este año, pero especialmente en los años 2027 y 2028", subrayó.