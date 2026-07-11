Romero afirma que Gobierno y PPD "entendieron cosas distintas"

Valparaiso, 11 de mayo 2026 Punto de prensa del presidente de la comisión de Hacienda, el diputado Agustin Romero Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 11 Jul. (ATON) -

El diputado Agustín Romero (Partido Republicano) descartó una "jugarreta" del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tras proponer bajar el impuesto corporativo al 22%, lo que llevó al quiebre del acuerdo con el PPD sobre invariabilidad tributaria.

El diputado Agustín Romero (Partido Republicano) descartó una "jugarreta" del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tras proponer bajar el impuesto corporativo al 22%, lo que llevó al quiebre del acuerdo con el PPD sobre invariabilidad tributaria.

En conversación con Cooperativa, Romero afirmó que la megarreforma "está quedando muy bueno y creo que es importante considerar que ese avance no lo podemos desperdiciar por un tema puntual de esta rebaja del 22 o 23%. Parece que ambas partes (Gobierno y PPD) entendieron cosas distintas, pero si hay voluntad, yo creo que siempre se puede llegar a ese acuerdo, que es lo valioso".

El parlamentario señaló que la idea del Ejecutivo "siempre ha estado en que la rebaja tributaria se llegue a un 23%, y lo que se establecía para efectos de poder acceder a una invariabilidad era que alguien, por lo menos, pagara una tasa" a cambio.

"El Gobierno entendió que va a conceder esta tasa de 1,5% para que las empresas lo asuman, (pero) la idea tampoco era desnaturalizar la rebaja tributaria y que llegara a un 24,5%, sino que manteniéndose siempre el eje del 23%", relató.

En esa línea, sostuvo que el PPD "entendió 'no pues, era 23 más (la prima de) 1,5%'" y el Gobierno "comprendió que era 1,5 por separado, 'pero puedo bajar un poquito más la tasa, de manera de mantenerme en el 23%".

Pese a ello, indicó que "el Gobierno está dispuesto, en el fondo, a proteger el acuerdo, porque es valioso" y calificó de "lamentables" las declaraciones del senador Iván Flores (DC), quien acusó una "jugarreta" del Gobierno.

"Cuando los acuerdos no le gustan, acusa a otros que se vendieron, de jugarretas... es muy bueno para poner nombres y caricaturas a las cosas. Yo le pediría que mantenga la coherencia. Si a él le gustan los entendimientos y sentarse a conversar, que lo haga; pero si después no le gustan, que lo diga. Eso de acusar de vendidos y jugarretas creo que le hace mal a la política", manifestó.