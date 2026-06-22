Romero critica con dureza a Schalper y a Matthei por oponerse a AC contra Grau

Valparaiso, 13 de mayo 2026 Punto de prensa del presidente de la comision de Hacienda, el diputado Agustin Romero Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 22 Jun. (ATON) -

A su par de RN le recordó que "tienen que responderle a los que votan por la derecha, no a los que votan por la izquierda , mientras que sobre la excandidata presidencial dijo que tiene derecho a opinar lo que quiera, pero para nosotros no es una figura relevante .

El diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, criticó a su par de Renovación Nacional, Diego Schalper, quien anunció que votará en contra de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau y también arremetió contra Evelyn Matthei, que se ha mostrado contraria al libelo.

El diputado Schalper es una persona libre de votar como él estime conveniente. Lo que pasa es que las consecuencias de su votación las va a tener que explicar, y lo he dicho varias veces, a su electorado", aseguró el parlamentario Republicano en entrevista con Radio Infinita.

Y agregó que cada uno puede tomar sus decisiones, pero las consecuencias las van a tener que asumir ellos porque tienen que responderle a los que votan por la derecha, no a los que votan por la izquierda .

Sobre el proyecto presentado por Schalper y otros parlamentarios para aumentar los requisitos para presentar AC Romero aseguró que todas las acusaciones constitucionales que nosotros presentamos tenían un fundamento , y que restringir esas atribuciones no me parece de lo más razonable que hay .

La Cámara de Diputados pierde el mismo tiempo, o más, con proyectos como el día del pajarete, o distintos, o, por ejemplo, para generar un feriado, porque para generar un feriado la Cámara de Diputados corre, pero para un proyecto de seguridad, para un proyecto importante, las cosas se detienen más , aseguró Romero.

E insistió en que yo creo que ese argumento de que la Cámara de Diputados pierde tiempo, yo le diría que pierde tiempo con bastantes otras cosas más que restringir una facultad de fiscalización .

Volviendo a la acusación contra Grau, el diputado republicano aseguró que aquí no se está buscando que el ministro Grau se vaya a la cárcel, pero sí hay responsabilidad política y ese estándar político es el que nosotros estamos pidiendo de acá que se haga efectivo en la Cámara de Diputados .

Consultado si esta AC provocará otras en respuesta, Romero aseguró que el Frente Amplio y el Partido Comunista van a acusar igual. Esa cuestión que algunos piensan de que si nosotros no lo hacemos, ellos lo van a hacer, eso es mentira .

En la entrevista, el diputado también comentó los cuestionamientos a la acusación de Evelyn Matthei, con quien tuvo un duro enfrentamiento por redes sociales. Aseguró que la excandidata tiene derecho a opinar lo que quiera, pero para nosotros no es una figura relevante .

Puede ser relevante para Chile Vamos, y ellos tendrán que salir a defenderla. Nosotros tenemos que seguir adelante con nuestro programa , opinó

Y finalizó asegurando que yo creo que los desafíos que tiene Chile para el futuro superan por mucho a Evelyn Matthei, y Evelyn Matthei no está gobernando el país, lo está gobernando otro presidente .