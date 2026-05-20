Tras salida de Steinert,bancadas PS y DC destacan fiscalización seria a gobierno

Santiago, 19 de mayo de 2026. Primer Cambio de Gabinete del Presidente de la Republica Jose Antonio Kast Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 20 May. (ATON) -

El jefe de la bancada de diputados y diputadas socialistas, Raúl Leiva, manifestó que "la decisión del Presidente de la República, de remover a la ministra de seguridad, nos da la razón en nuestros argumentos y en nuestra forma de fiscalizar .

Tras la salida de Trinidad Steinert del gobierno, el jefe de la bancada de diputados y diputadas socialistas, Raúl Leiva, manifestó que "la decisión del Presidente de la República, de remover a la ministra de seguridad, nos da la razón en nuestros argumentos y en nuestra forma de fiscalizar .

Asimismo, el legislador ahondó en que cuando se fiscaliza con fundamentos, con argumentos, y se recurre de manera seria y responsable a instancias como la Contraloría General de la República para fiscalizar el quehacer ministerial, da cuenta de un trabajo bien hecho".

"Y es por ello que esta decisión del Presidente de la República da fuerza a nuestros esfuerzos de fiscalización, de control y de rendición de cuentas de la ministra de seguridad , cerró Raúl Leiva.

Por su parte, el diputado jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, Jorge Díaz, pidió que los cambios se repliquen en regiones, "donde los liderazgos también están debilitados".

"Si queremos generar también un ahorro fiscal, esto debería replicarse en todas las regiones del país, porque no solamente se gobierna desde Santiago y los ministerios sino que también desde las seremías y las delegaciones presidenciales", afirmó.

Finalmente, reiteró que "se requiere urgentemente que esta medida también se aplique en todas las regiones del país".