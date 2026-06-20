Chile.- Sánchez: "Gobierno está permanentemente pasándole el costo alto a las personas" - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 20 Jun. (ATON) -

La senadora del Frente Amplio por la Región del Maule criticó a la actual administración por achacarle responsabilidad en la situación al expresidente Gabriel Boric.

La senadora Beatriz Sánchez señaló, a propósito del cobro por parte de la actual administración de las deudas por el Crédito con Aval del Estado (CAE) y de la responsabilidad en la situación que el oficialismo le achaca al expresidente Gabriel Boric, que "a estas alturas es como deporte nacional del gobierno de José Antonio Kast que de todas las cosas que le pasan tiene la culpa el gobierno anterior".

La parlamentaria por la Región del Maule dio una entrevista a Radio Biobío y añadió que "esa postura puedes tenerla como estrategia política, pero cuando ya llevas cien días gobernando como que se empieza a agotar en algún momento, y ya tienes que hacerte cargo".

La congresista del Frente Amplio (FA) añadió que "creo que la Tesorería está siendo abusiva y hay un debate jurídico respecto a si puede vaciar cuentas".

Para la excandidata presidencial y exembajadora en México, "la forma en que el gobierno de Kast elige sus batallas es bien abusiva. Batalla contra el más chico, contra la persona de a pie, y no contra el grande".

Agregó que el gobierno "deja pasar deudas multimillonarias porque no alegan los abogados cuando tienen que alegar, como el caso de Cugat, que es una empresa que conozco porque es de la Región del Maule. Le debía 30 mil millones de pesos al fisco y simplemente se pasó el plazo y nunca alegaron".

"Pero persigue al deudor del CAE que gana un millón 200 mil pesos. No entiendo cuál es el objetivo y veo que se persigue al más chico y no al más grande", remarcó.

MENORES HAITIANOS

Acerca de lo que ha pasado con los menores haitianos que llegaron al país, Beatriz Sánchez indicó que es prioritario saber "qué pasó con los niños", y advirtió sobre posibles grietas en la institucionalidad del país.

"La principal preocupación es saber qué pasó con los niños, dónde están. La segunda es una investigación seria para saber qué sucedió y si, efectivamente, aquí estamos ante una red o un tráfico de personas. Pero ojalá no se instalen supuestos, porque se empieza a especular mucho. Frente a eso es mejor atenerse a la investigación y no a los supuestos", declaró.

La senadora indicó además que "se prendieron las alertas en muchas instituciones desde 2022, Incluso el director de Migraciones de la época (Luis Thayer) presentó una denuncia al Ministerio Público, que revisó algunas cuestiones".

"Se hicieron oficios y algunos fueron contestados, pero otros no. Algo pasó en esa institucionalidad del Estado que hubo grietas, y parece que no dieron la respuesta adecuada", puntualizó.

Al respecto precisó que "me parece normal que exista una investigación, y espero que eso no signifique una mirada mezquina o que se politice tratando de echar la culpa al que vino antes".