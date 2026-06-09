Sánchez: "Gobierno está permanentemente pasándole el costo alto a las personas"

Santiago 8 de junio 2026. Se reunen las y los presidentes, las y los secretarios generales, alcaldes y alcaldesas de los partidos de oposicion para analizar los ultimos acontecimientos de la política nacional. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 9 Jun. (ATON) -

La senadora del FA criticó al ejecutivo por el cobro del CAE, a lo que sumó el alza de los combustibles. Mientras agobian a las personas "estamos tramitando un proyecto de ley que al 1% más rico le dice a usted no le voy a aplicar los impuestos, a usted se los voy a bajar", dijo.

La senadora del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, criticó duramente al Gobierno de José Antonio Kast por el cobro del Crédito con Aval del Estado que está haciendo efectivo la Tesorería General de la República y que, en algunos casos, ha llegado a vaciar las cuentas corrientes de los deudores.

No entiendo muy bien si echaron a todos en un mismo saco, si es un mecanismo de amedrentamiento para algo, que me parece feroz, muy brutal. Porque el fondo es, lo que ha dicho la ministra o lo que ha dicho el propio Presidente Kast, que la gente pague, puede ser una propuesta o una forma distinta de llegar a las distintas personas que deben , dijo Sánchez en entrevista con Radio Agricultura.

La senadora recordó que la administración anterior presentó un proyecto para poner fin a CAE y que fue la misma derecha que rechazó la idea de entrar a legislar .

Nadie decía que era el proyecto perfecto, pero por lo menos se hacía cargo de dos cosas que yo creo que son fundamentales: la primera es que el Estado ha perdido 9 billones de pesos con el CAE, y segundo, se hacía cargo también de un proceso de pago que cuidaba más a las personas , agregó la parlamentaria.

Y agrego que la derecha en ese momento, que hoy día gobierna, se negó a siquiera a discutir el tema. Entonces, que hoy día tengan una ofensiva de esta naturaleza, como una forma extorsiva para que la gente pague, me parece muy brutal .

Yo veo a un Estado hoy día, administrado por el Gobierno de José Antonio Kast, muy, muy obsesionado con apuntar a los estudiantes o a la gente que estudió en la universidad, a apuntar muy al ciudadano común, pasándole cuentas reiteradamente. Primero fue con las bencinas, que se pasó la cuenta totalmente , remarcó.

Sobre el alza a los combustibles, puso como ejemplo al sector agrícola de la región a la que representa: El traspaso de ese costo de la bencina les ha provocado un aumento en los insumos. Y por lo que vemos en El Maule, no ha habido ningún acercamiento de la autoridad para aliviar esta situación. Es terrible, porque El Maule le dio una votación alta a José Antonio Kast, y hoy día les da la espalda .

Este Gobierno está permanentemente pasándole el costo alto a las personas. Sin embargo, estamos tramitando un proyecto de ley que al 1% más rico de Chile le dice a usted no le voy a aplicar los impuestos, a usted le voy a bajar los impuestos , criticó la frenteamplista.