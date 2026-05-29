Santana y Cuello piden a indagar posible conflicto de interés de Quiroz

Santiago, 29 de mayo de 2026. Los diputados Juan Santana (PS) y Luis Cuello (PC) acuden a la Contraloria General de la Republica para presentar un requerimiento por una presunta omision en la declaracion de patrimonio e intereses del ministro de - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 29 May. (ATON) -

Los diputados Juan Santana (PS) y Luis Cuello (PC) presentaron un requerimiento ante la Contraloría para que se pronuncie sobre una eventual infracción al principio de probidad por parte del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el marco de la tramitación de la reforma tributaria.

Los diputados Juan Santana (PS) y Luis Cuello (PC) presentaron un requerimiento ante la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre una eventual infracción al principio de probidad por parte del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el marco de la tramitación de la reforma tributaria impulsada por el Gobierno.

Además, los legisladores solicitaron que el organismo fiscalizador evalúe si corresponde requerir la rectificación de su Declaración de Intereses y Patrimonio, tras detectar antecedentes que no habrían sido informados y que podrían ser relevantes para determinar la existencia de un eventual conflicto de interés.

De acuerdo con la presentación, el ministro Quiroz ha encabezado la elaboración, promoción y defensa legislativa de una iniciativa que incorpora beneficios tributarios e incentivos para la actividad inmobiliaria y la construcción.

En ese contexto, los parlamentarios advierten que Víctor Quiroz Castro, hermano de la autoridad, es socio de la empresa Quiroz y Puelma Arquitectos, firma que participa en el desarrollo de proyectos inmobiliarios y mantiene vínculos con importantes constructoras e inmobiliarias del país.

A juicio de Santana y Cuello, este antecedente debió haber sido incorporado en la Declaración de Intereses y Patrimonio del ministro, ya que permitiría una adecuada evaluación pública de posibles conflictos de interés derivados de la participación de una autoridad en la promoción de medidas que podrían impactar económicamente a un sector en el que opera una empresa ligada a su entorno familiar directo.

El diputado Juan Santana señaló que han pedido que "la contralora se pronuncie respecto a lo que, a juicio nuestro, es un evidente conflicto de interés. El ministro de Hacienda es el ministro de todos los chilenos, es el encargado de la billetera fiscal; no es el ministro ni el encargado de la billetera de su hermano ni de los grandes empresarios de nuestro país".

Y llamó ministro de Hacienda, "más allá de la presentación que estamos haciendo el día de hoy en la Contraloría General de la República, a que le transparente al país si es que este vínculo con su hermano constituye un conflicto de interés para la tramitación de esta reforma".

Por su parte, el diputado Luis Cuello indicó que el gobierno ha presentado una reforma tributaria que perjudica a la gran mayoría de los chilenos, que ya están padeciendo por anticipado sus efectos a través de los recortes en salud y educación, pero también es una reforma que está contaminada y está signada por los conflictos de intereses del gabinete del presidente Kast".

"Lo que corresponde en definitiva, según la ley, es que el ministro en adelante se abstenga de seguir liderando el trámite de esta reforma tributaria toda vez que ha infringido, a nuestro juicio, la ley y eso lo va a determinar también la Contraloría", añadió.

Finalmente, ambos parlamentarios señalaron que esperan un pronunciamiento de la Contraloría respecto de los antecedentes presentados, enfatizando que el resguardo de la probidad, la transparencia y la confianza pública exige que todas las autoridades actúen con estricto apego a la ley y con total claridad respecto de sus intereses y vínculos familiares.