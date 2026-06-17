Sauerbaum afirma que 64 niños haitianos no han sido habidos pero podrían ser más

Santiago, 17 de junio de 2026. El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum llega a la Fiscalía Nacional para reunirse con Angel Valencia Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 17 Jun. (ATON) -

En una reunión en la Fiscalía Nacional, Valencia informó al director de Migraciones que se investiga una diversidad de delitos ligados al tráfico de menores, pero que van a tratar de unificar la indagatoria en una sola causa para abordar en el hecho en su integridad.

El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, se reunió esta mañana con el fiscal nacional Ángel Valencia para abordar la investigación que inició por el ingreso masivo de menores haitianos al país en 2025.

En la reunión en la Fiscalía Nacional, Valencia informó a Sauerbaum que se investiga una diversidad de delitos ligados al tráfico de menores, pero que van a tratar de unificar la indagatoria en una sola causa para abordar en el hecho en su integridad.

"Van a tratar de unificar todo en una sola gran investigación para dar con el paradero de los niños, que finalmente es lo que más importa", señaló Sauerbaum, quien también confirmó que se desconoce el paradero de 64 niños, aunque podrían ser más.

En ese sentido, recordó que el informe de Contraloría sobre los vuelos, de los 105 casos de niños abordados, no se encontró a 64. "Ustedes podrán entender que si autorizaron del 2022 al 2025 el ingreso de 16.400 niños, son muchos más que esos en que no tenemos un paradero", dijo.

"El fiscal va a tomar una decisión respecto de cómo se va a abordar la serie de denuncias que hay respecto de estos casos. Lo importante, hoy día, es que hagamos todos los esfuerzos para ubicar efectivamente a estos niños", añadió.

Sauerbaum también anunció que cuando la Contraloría termine su investigación, "nosotros vamos a hacer un sumario para determinar las responsabilidades individuales que le corresponden al Servicio de Migraciones. El resto de las instituciones tendrá que responder por cada una".