Sauerbaum: "Las expulsiones son carísimas y nuestra idea es ahorrar recursos"

Crisis migratoria en la frontera de Chile Perú, por alaraca del Gobernador Diego Pago. Fotos Patricio Banda/Aton Chile - Patricio Banda/Aton Chile

Santiago 2 Jun. (ATON) -

El director nacional del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum, se refirió al plan de salida voluntaria de inmigrantes irregulares que fue anunciado por el Presidente José Antonio Kast en la Cuenta Pública.

El director nacional del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum, se refirió al plan de salida voluntaria de inmigrantes irregulares que fue anunciado por el Presidente José Antonio Kast en la Cuenta Pública.

En conversación con Cooperativa, Sauerbaum señaló que "hoy tenemos en Chile a 252.000 personas que están debidamente empadronadas y este plan está enfocado en ellos. Es bastante beneficioso para gente que quiere vivir en Chile o retornarse, salir y volver a entrar".

"En el fondo lo que hace es eximir de dos castigos, que hoy tiene la Ley 21.325, que son básicamente multas (de entre 400 y 500 mil pesos) para las personas que entraron con visa y se les expiró y no fueron renovadas, por lo que cayó en la irregularidad, y, también, quienes entraron por paso no habilitado, que al ser expulsados no pueden retornar al país hasta en cinco años", explicó.

El director nacional del Servicio Migraciones mencionó que con este plan "la idea de poder hacer salidas voluntarias es ahorrar recursos, porque hoy las expulsiones son carísimas. Nosotros tenemos un presupuesto muy acotado para expulsiones que aprobó el Congreso el año pasado. Y, por lo tanto, vamos a promover la salida voluntaria para que la gente se pueda financiar su salida".

Respecto al reingreso al país, indicó que "se va a privilegiar a las personas que tienen algún tipo de arraigo: que tenga familia, trabajo, alguna relación con Chile, un emprendimiento y cosas de ese tipo que nos puedan decir 'efectivamente esta persona está contribuyendo al país y tiene algún tipo de arraigo'".

En cuanto a la medida anunciada por el ministro de Seguridad, Martín Arrau, para retener por 180 días a quien no se acoja a la salida voluntaria y cometa delitos, sin especificar dónde serán detenidos, Sauerbaum dijo no conocer ese plan y comentó que "estamos tramitando un proyecto de ley que aumenta el periodo de retención de 5 a 10 días para las personas que son expulsadas. Eso sí existe, está en el Congreso, estamos discutiéndolo en el Senado en segundo trámite. Seguramente es un proyecto que están conversando recién, pero no nos han informado".

Sobre la promesa del Presidente José Antonio Kast de expulsar a 300 mil migrantes que se encuentran en situación migratoria irregular, afirmó que "vamos a hacer todos los esfuerzos con los recursos que tengamos y con las limitantes que tengamos (...) El Presidente de la República nos dio una instrucción y vamos a tratar de ejecutarla".