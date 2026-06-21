Schalper anuncia que votará en contra la acusación contra el exministro Grau

Chile.- Diputado Schalper y criticas de Boric al CAE: "Una desfachatez sin precedentes" - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 21 Jun. (ATON) -

Diputado de RN señaló que a su postura se sumarán varios de sus colegas.

El diputado y jefe de bancada de RN, Diego Schalper, señaló que votará en contra la acusación constitucional que sectores oficialistas propiciaron contra el exministro de Economía y de Hacienda del gobierno de Gabriel Boric, Nicolás Grau.En una entrevista con el programa Mesa Central de Canal 13, dijo que "va a haber un grupo de parlamentarios que vamos a votar en contra de la acusación del ministro Grau".

Y agregó que "es evidente que la gestión financiera del gobierno anterior fue desastrosa. Creo que eso nadie lo discute, y la mejor sanción fue que el 58% de los chilenos les dijo que no queremos más con ustedes ".

"Pero mi cruzada es terminar con la indolencia que supone dedicarle treinta meses a acusaciones constitucionales y la polarización de hacer de la acusación constitucional parte integrante de la guerrilla permanente. Y al final terminan pagando los más pobres", añadió.

Schalper también se refirió a un proyecto de reforma cuyo objetivo es elevar los requisitos para acusar constitucionalmente a ministros de Estado.

"Hay que corregir una normativa que es insuficiente. Se trata de subir de diez a veinte las firmas para presentar estas acusaciones, y que para poder aprobarlas se necesitan 78 votos", explicó el diputado.

Según él, "en los dos últimos se han presentado treinta acusaciones constitucionales contra personas políticas. Piense usted: diez días desde que se anuncia, diez días de tramitación, seis días de defensa. O sea, tenemos casi treinta meses perdidos, casi un tercio de los últimos dos gobiernos. Hay que dejar atrás esta temporada de acusaciones constitucionales".