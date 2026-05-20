Schalper destaca aprobación de proyecto de reconstrucción nacional

Valparaiso, 6 de mayo 2026 Punto de prensa del diputado Diego Schalper Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 21 May. (ATON) -

El diputado Diego Schalper mencionó que para fortalecer el proyecto han "enriquecido con lo que va a ser una reforma a la franquicia del Sence, y también con una redacción distinta que permita el desarrollo tecnológico, pero al mismo tiempo permita respetar la propiedad intelectual".

El diputado Diego Schalper (Renovación Nacional) destacó la aprobación del proyecto de reconstrucción nacional, que fue despachado al Senado.

Hoy día, Chile marcó un punto de inflexión en lo que han sido años para el olvido respecto a nuestra capacidad económica, nuestra capacidad de crecer, y más importante todavía, de generar bienestar para las familias chilenas", manifestó.

El parlamentario resaltó que "hemos aprobado un proyecto que lo que busca precisamente es reconstruir las bases de esa economía que nos permitan mirar el futuro con optimismo y con esperanza. Gran noticia, y por eso lo hemos aprobado con mucha fuerza".

Asimismo, Schalper afirmó que el apoyo de Renovación Nacional fue clave para perfeccionar el contenido de la propuesta y ampliar los respaldos políticos necesarios para su avance legislativo.

Y por la misma razón, como Renovación Nacional, hemos tomado la decisión de apoyar que ese crecimiento tenga respeto por la propiedad intelectual, y que ese crecimiento tenga respeto también por la capacitación de los trabajadores", indicó.

En esta línea, mencionó que "para fortalecer el proyecto y para abrirle espacio a que fuerzas como el PDG pudieran apoyar este proyecto, es que lo hemos enriquecido con lo que va a ser una reforma a la franquicia del Sence, y también con una redacción distinta que permita el desarrollo tecnológico, pero al mismo tiempo permita respetar la propiedad intelectual".

Desde la bancada RN señalaron que la aprobación del proyecto representa un paso decisivo para recuperar la capacidad de crecimiento del país, promover la inversión, fortalecer el empleo y avanzar en una modernización económica que vaya acompañada de mayores oportunidades para los trabajadores y las familias chilenas.