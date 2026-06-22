Schalper: "No podemos seguir con Chile capturado en la dinámica de las AC"

Valparaiso, 20 de abril 2026 Punto de prensa del diputado Diego Schalper Sebastian Cisternas/AtonChile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 22 Jun. (ATON) -

El diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Schalper, abordó su decisión de votar en contra de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

El diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Schalper, abordó su decisión de votar en contra de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

En conversación con Radio Agricultura, Schalper sostuvo que "llega un momento en el cual hay que decirle al país que no podemos seguir en esta escalada de inestabilidad, de incertidumbre. Yo no tengo duda que la gestión del ministro Grau, del ministro Marcel y de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, fue pésima. Efectivamente en eso no hay ninguna discusión".

Si la pregunta es si la acusación que se ha presentado goza de los fundamentos suficientes, piense usted que hoy día La Tercera trae un reportaje de que ni siquiera los acusadores fueron a defenderla , indicó.

En ese sentido, dijo que "esto nos iba a involucrar en una tercera temporada de acusaciones constitucionales, donde íbamos a volver a tener al país en esta dinámica, en esta franqueza absurda de presentar acusaciones de manera infundada para generar puntos políticos".

Por otro lado, el diputado explicó la reforma presentada por un grupo transversal de parlamentarios que busca ampliar los requisitos para presentar una acusación constitucional y señaló que se fundamenta en que "en los últimos dos mandatos presidenciales se han presentado treinta acusaciones constitucionales. Cada uno se demora en promedio entre veinticinco a treinta días. Hemos tenido treinta meses, casi un tercio de la gestión de los últimos gobiernos, dedicados a esto, sabiendo que se aprueba una de esas 30".

"El nivel de desgaste, el nivel de desenfoque de los temas relevantes es tremendo. Entonces dijimos 'aquí hay que terminar con esto', y por lo tanto, había que buscar un acuerdo transversal para subirle las exigencias a las acusaciones constitucionales", añadió.

El parlamentario recalcó que "no podemos seguir con Chile capturado en la dinámica de las acusaciones constitucionales, porque al final el que sale perjudicado no sólo es el gobierno del presidente Kast, sino que además sale perjudicada la credibilidad de Chile".

No será la primera vez que uno deba enfrentar críticas, pero tengo la convicción de que lo que se juega Chile es recuperar su estabilidad , sentenció.