Schalper prefiere coordinación "detrás de un programa común, sacar las agendas"

Archivo - Chile.- Schalper destaca aprobación de proyecto de reconstrucción nacional - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE - Archivo

Santiago 6 Jul. (ATON) -

Al ser consultado sobre la formación de una coalición, el jefe de bancada de RN señaló que "hay que partir de a poco, pero ya no tenemos más tiempo para licencias".

El jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, abordó la reunión que sostuvieron con el Presidente José Antonio Kast.

En conversación con Desde La Redacción de La Tercera, Schalper dijo que "uno tiene que ir aprendiendo de las cosas que van pasando. Hoy día el Gobierno de unidad lo compone gente que proviene de culturas políticas distintas".

"Los problemas que hemos tenido tienen que ver con cosas que vienen de afuera de los partidos que forman parte de este Gobierno de unidad, en los cuales hemos pedido que en esos casos respetemos la diversidad que existe dentro del sector", añadió.

Al ser consultado sobre la formación de una coalición, el jefe de bancada de RN señaló que "hay que partir de a poco, pero ya no tenemos más tiempo para licencias" y advirtió que "no tengo ninguna duda que "ningún votante de derecha toleraría que nosotros en las próxima elección municipal llegáramos con dos candidatos de derecha".

"Aquí hay que entrar en un tránsito distinto, y ese tránsito es coordinarnos detrás de un programa común, sacar las agendas adelante", enfatizó.

Por otro lado, el legislador se distanció de las críticas de la excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, al Gobierno y sostuvo que ella "hoy día habla legítimamente desde su opinión personal, pero no representa la opinión de Chile Vamos".

Yo estoy en una área distinta a la de Evelyn. O sea, yo soy alguien que quiere que al gobierno le vaya bien, yo soy parte del gobierno, me siento un parlamentario de gobierno, y por lo tanto, yo las críticas que eventualmente puedo hacer las hago desde la premisa de que me hago corresponsable de encontrar soluciones para que eso mejore , subrayó.

Y manifestó que "yo soy parte del gobierno y en eso me siento comprometido con que al Presidente Kast le vaya bien .