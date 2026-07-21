En segundo intento, Cámara aprobó comisión investigadora por exministra Steinert

Chile.- Cámara rechazó comisión investigadora por caso Steinert - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 21 Jul. (ATON) -

El jefe de la bancada socialista, Raúl Leiva, destacó que "los integrantes de la Comisión de Seguridad de la oposición hemos logrado algo que costó, pero creemos que es relevante y muy importante en función del dictamen de la Contraloría".

La Cámara de Diputados aprobó hoy por 62 votos a favor, 58 en contra y una abstención, la comisión investigadora por el caso de la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert. La misma iniciativa había fracasado el 14 de julio pasado.

La comisión deberá analizar, entre otros aspectos, el proceso de conformación de los altos mandos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los requerimientos de información realizados a la Policía de Investigaciones (PDI) y la implementación de la nueva cartera, materias que han estado bajo cuestionamiento tras un dictamen emitido por la Contraloría General de la República.

El jefe de la bancada socialista, Raúl Leiva, destacó que "los integrantes de la Comisión de Seguridad de la oposición hemos logrado algo que costó, pero creemos que es relevante y muy importante en función del dictamen de la Contraloría General de la República, que establece que la exministra Trinidad Steinert, en el desempeño de su cargo, fue más allá de las atribuciones legales que le confiere la constitución y la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública".

"El día de hoy se ha aprobado por 62 votos la constitución de una comisión especial investigadora para analizar todos y cada uno de los antecedentes y actos de gobierno durante la gestión de la ministra. Esto va a ser realizado con celo, rigurosidad y mucha responsabilidad por parte de los miembros de la comisión", indicó.

La diputada del Frente Amplio, Tatiana Urrutia, destacó que "gracias a las facultades fiscalizadoras que tiene el Congreso, hoy podemos contarle a Chile qué fue lo que sucedió en el Ministerio de Seguridad. Porque, para algunos, la seguridad es un eslogan, es jugar con las emociones de las personas. Para otros, en cambio, es un derecho que este Congreso debe garantizar".

"Y con ese espíritu vamos a llamar a todos los diputados que integran esta comisión a formarse un criterio, luego de conocer todos los antecedentes, para evaluar las distintas herramientas fiscalizadoras que correspondan", añadió.

Por su parte, el diputado independiente-PPD, Jaime Araya, manifestó que "una oposición responsable y coordinada es una buena noticia para Chile. Juntos logramos llevar el blindaje que ha promovido el gobierno, el Partido Republicano, para defender las actuaciones fuera de la ley de la exministra Steinert. No hay que olvidarse que los actos que se le reprochan a la exministra Steinert tienen que ver con interferir en causas de crimen organizado, en un momento donde el principal problema de nuestro país es la irrupción del crimen organizado".

Asimismo, el diputado Boris Barrera (PC) sostuvo que la ministra Steinert incumplió las leyes de la República y el dictamen de la contraloría es inequívoco, la ex ministra ejerció atribuciones más allá de lo que le faculta a la legislación, y eso es abuso de poder .

El legislador del PC respaldó la comisión especial investigadora que tiene como propósito perseguir las responsabilidades de la propia ministra Steinert y de todas las actuaciones de gobierno que estuviesen involucrada en actos irregulares .

Finalmente, el diputado DC, Patricio Pinilla, destacó que "esta comisión especial investigadora fue aprobada no solamente con los votos de la oposición, sino también con diputados del partido de la gente y diputados de la derecha, de Renovación Nacional especialmente" .

"Eso da cuenta de la transversalidad de esta necesidad de esclarecer la verdad. Tenemos muchas preguntas. ¿Por qué Trinidad Steinert en sus primeros actos emite un oficio reservado a la PDI pidiendo antecedentes respecto de un caso particular y sobre cierto equipo de policías que habían trabajado con ella? ¿Por qué sintió que tenía ese poder, esa facultad? ¿Por qué falta el deber de abstención? Existiendo un conflicto de interés evidente", agregó.