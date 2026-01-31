Seguridad: homicidios fueron focalizados y cifras bajaron tras violencia en RM

Santiago 30 de enero 2026. Homicidio tras balacera en la comuna de Estacion Central Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 31 Ene. (ATON) -

La violencia registrada en la Región Metropolitana durante la última semana fue abordada por el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien destacó que, pese a los hechos recientes, las cifras muestran una tendencia a la baja.

Los números vienen en descenso en relación a los delitos más graves u homicidios consumados, el año 2025 nosotros estábamos cerrando en 5,4 la tasa cada cien mil habitantes y el año más complejo del país lo tuvo el 2022 con 6,7 , señaló en entrevista con Meganoticias.

El ministro recordó que la tendencia al alza de homicidios iniciada en 2016 se quebró en 2022, y desde entonces se ha sostenido una disminución.

Estamos cerrando enero y se va comportando igual ese descenso. En enero nosotros estamos cerrando con 30% menos de homicidios en relación a enero del año 2025, que ya tenía una baja, y además se está demostrando una cosa que es bien importante, un descenso muy significativo de los homicidios frustrados , agregó.

Cordero también subrayó la caída en los robos violentos de vehículos, y explicó que la estrategia se basa en la focalización territorial: Estos días evidentemente tuvimos homicidios violentos, muertes directas con arma de fuego que impactaron públicamente, pero que se refieren a tres, cuatro lugares que están muy identificados como zonas muy resistentes y que requieren todavía de mayor intensificación policial y de persecución .

Según detalló, los hechos se concentraron en sectores del sur y en algunos barrios del centro de la capital.

El ministro atribuyó los avances a consensos legislativos y fortalecimiento institucional: El Ministerio de Seguridad Pública es el resultado de algo, no es en sí mismo la condición necesaria para que esto pudiera abordarse. Lo que ha sucedido durante este tiempo es que hemos logrado consensos para modificaciones legales y actualización normativa para fortalecimiento institucional, lo que implica también aumento de presupuesto para medio .

A ello sumó un cambio de paradigma en la coordinación entre policías, Ministerio Público y otros servicios vinculados a la seguridad.

DELINCUENTES CON CAMISETAS DE FÚTBOL

En paralelo, Cordero se refirió a los incidentes ocurridos en el Estadio Nacional durante el partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano, que marcó el inicio del campeonato 2026.

Hay 10 detenidos que van a control de detención varios de ellos hoy. El Ministerio de Seguridad informó anoche que se va a querellar en contra de ellos, el club también anunció lo mismo , afirmó.

El ministro recordó que la barra de Universidad de Chile ya había sido sancionada con prohibición de ingreso, y advirtió sobre la infiltración de grupos criminales: En las barras existen piños que están vinculados a organizaciones criminales que utilizan al estadio como método de reclutamiento para luego cometer crímenes en otros lugares de la ciudad o del país. Los sancionados no son simplemente hinchas y son personas que utilizan el fútbol para la comisión de ilícitos directamente .