Desde Seguridad responden a Vallejo: "No tiene evidencia para hablar de estafa"

Santiago, 23 de junio 2026. Carabineros da a conocer la detencion de los presuntos sujetos vinculado directamente con el robo con homicidio en la comuna de San Bernardo, donde fallecio un nino de 12 de años. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 28 Jul. (ATON) -

La subsecretaria de Seguridad Pública, María del Pilar Giannini, cuestionó las críticas de la exvocera de Gobierno al plan de seguridad de José Antonio Kast y aseguró que los datos muestran una baja en delitos como homicidios, secuestros e ingresos irregulares al país.

la subsecretaria de Seguridad Pública, María del Pilar Giannini, criticó las declaraciones de la exvocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC) quien calificó el plan de seguridad de José Antonio Kast como la gran estafa .

A mí me llamó la atención las declaraciones de la exvocera ayer, cuando tenemos evidencia empírica y datos que dan cuenta de otra cosa. Que uno esté en la oposición y quiera criticar al Gobierno, que es legítimo porque estamos en bandos distintos y cada uno tiene su forma de hacer las cosas en política, pero me parece poco serio dar una declaración sin contrastar con números concretos", comentó Giannini en entrevista con Radio Pauta.

Y agregó que me parece que no tiene evidencia para decir que es una gran estafa. Creo que se está notando de a poco que la seguridad va mejorando y también hay que considerar que la percepción, que también lo vio el gobierno anterior, no va de la mano con la evidencia de los datos que van a la baja".

La subsecretaria destacó que, en comparación con 2025, los delitos presentan una disminución importante, incluidos los homicidios y secuestros . No obstante, precisó que aún es prematuro hablar de un cambio definitivo de tendencia .

También explicó que Chile mantiene uno de los niveles de percepción de inseguridad más altos del mundo, pese a que los indicadores objetivos muestran una evolución favorable .

Sobre la migración irregular, Giannini aseguró que los ingresos por pasos no habilitados disminuyeron de forma significativa durante este año y atribuyó ese resultado al refuerzo de las Fuerzas Armadas en la macrozona norte, a las barreras físicas implementadas en la frontera y a un mayor uso de las reconducciones y expulsiones .