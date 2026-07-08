Senado aprobó en general proyecto que endurece la ley penal adolescente

Chile.- Cayó el quinto miembro de banda de la encerrona en San Bernardo: Tiene 23 años - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 8 Jul. (ATON) -

La iniciativa legal fue presentada por los diputados de RN Arturo Longton y Camila Flores luego de la encerrona en San Bernardo en que murió un niño de 12 años, crimen cometido por una banda de menores de edad y adolescentes.

La Sala del Senado aprobó en general, por 37 votos a favor y 3 en contra, el proyecto que modifica la ley de responsabilidad penal adolescente para fortalecer la respuesta sancionatoria frente a conductas consideradas de especial gravedad.

El proyecto será estudiado ahora en particular por la Comisión de Constitución del Senado, para lo cual se fijó el viernes 17 de julio como plazo para presentar indicaciones.

En tal sentido, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, comprometió la presentación de indicaciones para hacer efectivo el régimen cerrado de cumplimiento de penas, las reglas de reiteración de delitos y al mismo tiempo abordar mesas de reinserción.

En lo fundamental la iniciativa, que cumple su segundo trámite, busca aumentar el cumplimiento efectivo de las penas de menores de edad, en un catálogo de delitos específicos y también en caso de reincidencias.

Se trata de delitos de especial gravedad como el homicidio, el secuestro, la tortura y otros que reciben pena de presidio o reclusión perpetua o presidio perpetuo calificado como, por ejemplo, de violación con homicidio, el secuestro con homicidio o el homicidio de miembros de las policías o de Gendarmería de Chile en ejercicio de sus funciones, entre otros.

Uno de los puntos relevantes de la reforma es la eliminación del beneficio de la irreprochable conducta anterior para quienes hayan cumplido 18 años.

El proyecto fue presentado por los diputados de RN Arturo Longton y Camila Flores luego de la encerrona en San Bernardo en que murió un niño de 12 años, crimen cometido por una banda de menores de edad y adolescentes.