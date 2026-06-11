Senado aprobó en general reajuste del sueldo mínimo a $553.553 a partir de mayo

Valparaiso, 10 de junio 2026. El ministro de Hacienda Jorge Quiroz en la sesion del Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

Santiago 11 Jun. (ATON) -

Desde el oficialismo se valoró que la medida reconoce la realidad y responde a la situación actual del país con un fuerte desempleo ; mientras que desde la oposición se calificó el monto como insuficiente y se criticó la insensibilidad y poca empatía con las y los trabajadores.

Por 35 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, el Senado aprobó en general el proyecto, en segundo trámite, que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como de la asignación familiar y maternal y del subsidio familiar.

Desde el oficialismo se valoró que la medida reconoce la realidad y responde a la situación actual del país con un fuerte desempleo ; mientras que desde la oposición se calificó el monto como insuficiente y se criticó la insensibilidad y poca empatía con las y los trabajadores.

En concreto, la propuesta establece el ingreso mínimo mensual en $553.553, a partir de mayo de 2026, lo que representa un aumento de 2,7% respecto al valor de $539.000 fijado en enero de 2026. El proyecto volvió a la Comisión de Hacienda para su trámite en particular.

El senador Javier Macaya, presidente de la comisión, fue el encargado de informar la medida y señaló que, entre los aspectos debatidos, algunos de los miembros de la Comisión manifestaron su preocupación por la suficiencia del monto del reajuste .

Además del guarismo detalló que, para enero de 2027, se contempla reajustar el ingreso mínimo mensual en base a la variación del IPC determinada e informada por el INE entre el 1 de mayo de 2026 y el 31 de diciembre de 2026

Para los trabajadores menores de 18 años y mayores de 65 años se eleva a $412.938.

Además, se modifican las asignaciones familiares y maternales del Sistema único de Prestaciones Familiares:

- $22.601 por carga para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de $649.039.

- $13.870 por carga para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no supere los $649.039 y no exceda de $947.990.

- $4.382 por carga para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $947.990 y no exceda de $1.478.539

También se modifica el monto del aporte del subsidio familiar a $22.601 por carga.