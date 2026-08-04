Senado aprobó último artículo de megarreforma: No está claro cuándo se promulga

Valparaiso, 4 de agosto 2026 El ministro de Hacienda Jorge Quiroz junto al diputado Agustin Romero Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 5 Ago. (ATON) -

Tal como se esperaba, el Senado aprobó por 27 votos a favor y 22 en contra el mecanismo de compensación para los municipios por la exención de las contribuciones a la primera vivienda de los adultos mayores, el último artículo que faltaba del proyecto de reconstrucción nacional.

Tal como se esperaba, el Senado aprobó por 27 votos a favor y 22 en contra el mecanismo de compensación para los municipios por la exención de las contribuciones a la primera vivienda de los adultos mayores, el último artículo que faltaba del proyecto de reconstrucción nacional. El senador socialista Fidel Espinoza de inhabilitó.

Sin embargo, no está clara la fecha en que sería promulgado como ley, debido a que el Ejecutivo anunció tres vetos a los artículos aprobados por la oposición que, a su vez, presentó requerimientos ante el Tribunal Constitucional.

Los vetos del Gobierno, que serían ingresados mañana, buscan anular el derecho al olvido financiero por deudas, la prohibición del cobro de intereses sobre intereses (anatocismo) y los ajustes para garantizar el pago a 30 días paras las pymes.

En tanto, el Tribunal Constitucional resolvió detener temporalmente la tramitación de dos requerimientos presentados por parlamentarios de oposición contra la megarreforma, luego de advertir errores de carácter formal que deberán ser subsanados en estos días.

La disposición que falta aprobar define un aporte del fisco de un millón 500 mil UTM al Fondo Común Municipal (FCM) para compensar la menor recaudación de los municipios por la aplicación de la exención de las contribuciones a las personas mayores de 65 años.

Para definir la compensación, el Servicio de Impuestos Internos (SII) calculará cada año el monto que corresponde entregar a cada municipalidad. Esa cifra será remitida a la Dirección de Presupuestos (Dipres) y a la Tesorería General de la República, que efectuará la transferencia de los recursos.