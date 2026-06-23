Valparaiso, 16 de junio 2026 Punto de prensa de la senadora Paulina Nunez Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 24 Jun. (ATON) -

Presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez, anunció que desde las 10:30 de ese día la Cámara Alta verá el caso del exministro del anterior gobierno.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, anunció por medio de su cuenta en "X" que el martes de la semana que viene la Sala de la Cámara Alta revisará la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau.

Luego de que este martes los diputados y las diputadas aprobaran el libelo contra Grau por 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención, la senadora de RN señaló en redes sociales que "como presidenta del Senado, con acuerdo de comité, citaré para la votación de la acusación constitucional contra el exministro Grau a sesión de pleno para el próximo martes 30 desde las 10:30 horas#.

El Senado actuará como jurado ante el exministro, y en caso de que sea aprobada la acusación Grau quedará inhabilitado durante cinco años para ocupar cargos públicos.