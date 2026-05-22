Senador Araya no se cierra a apoyar megarreforma: "Podría ser beneficiosa"

Valparaiso, 23 de septiembre de 2024 El senador Pedro Araya durante la comision de Defensa Nacional y de Seguridad Publica, unidas Sebastian Cisternas/ Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 22 May. (ATON) -

El parlamentario (IND-PPD) aseguró que no se cierra a negociar y que podemos terminar producto de la negociación en una reforma que termine siendo beneficiosa para todos".

El senador independiente cercano al PPD, Pedro Araya, se mostró abierto a apoyar al plan de reconstrucción nacional siempre y cuando el Gobierno se abra al diálogo para lograr una iniciativa mejorada.

Podemos terminar producto de la negociación en una reforma que termine siendo beneficiosa para todos", aseguró el parlamentario en entrevista con Radio 13 C.

Recordó que he dicho en todos los tonos, yo estoy disponible a conversar, no soy de los que digo ´esto hay que rechazarlo porque sí´, yo quiero escuchar una exposición clara del Gobierno a que se va a comprometer antes de la votación en general .

Porque si a mí el ejecutivo viene y me dice, mira, ¿sabes qué? No estamos disponibles a modificar lo que estamos proponiendo en materia de regulación ambiental, en materia de regulación administrativa, obviamente yo no voy a estar disponible si es que no hay una conversación", aseguró.

Si ellos quieren imponer una idea, va a ser muy difícil que puedan contar con mi voto. Estamos disponibles a conversar y en el marco de la conversación uno está abierto, yo no le estoy cerrando la puerta de entrar al gobierno", agregó.

Consultado por el manejo de la oposición ante la megarreforma dijo que la izquierda y la centro izquierda cometieron un error táctico de casarse con una frase para los medios de comunicación y redes sociales sin dimensionar que aquí lo que había que hacer es sentarse a conversar".

Al final del día lo que está ocurriendo es que la centro izquierda se está encajonando en la misma posición en la que se encajonó el republicano durante el Gobierno del presidente Boric, que le decía que no a todo, en la reforma de pensiones", comentó.

Y aseveró que "efectivamente podemos terminar producto de la negociación en una reforma que termine siendo beneficiosa para todos, en la medida en que ambas partes especialmente el Gobierno que tiene la mayor responsabilidad, está disponible a una conversación y a corregir los errores que tiene este proyecto, porque este proyecto tiene una serie de falencias técnicas, tiene problemas políticos".

Araya, en la entrevista, criticó la premura del Gobierno. "Si el ministro Quiroz está pensando que esto lo va a sacar en un mes del Senado, creo que es bastante imprudente eso", señaló.

"Acá estamos hablando de un proyecto que no solamente modifica la estructura tributaria del país, que probablemente ha sido lo más visto y lo que más se ha discutido en los medios de comunicación y la opinión pública. Pero el proyecto trae una serie de temas adicionales que son bastante complejos y que van a afectar de por vida la institucionalidad chilena", finalizó.