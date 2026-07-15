Senador Bianchi critica tramitación de la megarreforma: "Fue muy exprés"

Valparaiso, 14 de julio 2026 Karim Bianchi en la sesión de la comision de Seguridad Publica Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 15 Jul. (ATON) -

El senador independiente cuestionó que el proyecto avanzara con escasas modificaciones durante su tramitación en el Congreso, afirmó que beneficiará a un grupo reducido de contribuyentes y adelantó que rechazará varias de sus normas, aunque aún evalúa su postura sobre la invariabilidad tributaria.

El senador independiente Karim Bianchi cuestionó la forma en que se tramitó la megarreforma, acusando una escasa discusión tanto en la Cámara como en el Senado. Además, adelantó que votará en contra de varias de sus normas, aunque evaluará respaldar algunas disposiciones, entre ellas la invariabilidad tributaria.

Nunca antes vi un proyecto que haya tenido tan poca discusión o tan poco cambio, que se haya visto en la Cámara de una forma muy exprés, donde los diputados que tenían una mayoría fueron serviles a la causa (...) pero en el Senado pasó algo muy parecido", contó el parlamentario en entrevista con Radio Universo.

Y explicó que en el Senado se ocuparon las mayorías que existen en estas comisiones, como la Hacienda, la Medio Ambiente, Trabajo, y simplemente se votó lo que existía y se colocaron indicaciones de parte del Ejecutivo que se votaron, y cuando se vota se cae todo el resto de las indicaciones, indicaciones grandes (...) esto es lo que se presentó prácticamente y es lo que se va a votar".

El senador cree que con la megarreforma "un grupo muy reducido va a dejar de pagar más impuestos, pero eso para mí no es justicia tributaria, eso para mí no es una oportunidad que nos farreamos de hacer una reforma que realmente pudiese impactar en quienes, por ejemplo, generan empleo, que son la las pymes. No, no es la gran empresa que trata de automatizar, por ejemplo".

"La verdad que, en ese sentido, yo estoy en contra de muchas de las normas, hay algunas que sí las voy a que sí las voy a aprobar. Ahí vamos a ir viendo norma por norma", sostuvo.

"Yo mañana podría salir a exhibir proyectos muy importantes para Magallanes y eso podría ayudarme a mí a una reelección, por ejemplo. ¿Pero es la forma de hacer política que yo hipoteque a todo el resto de las regiones, a todo el país, a la economía por un beneficio mío personal?, no lo creo así", sostuvo.

Y agregó que "yo opté por el camino que creo que es el correcto, y que es tratar con mis indicaciones, hacer que esto sea más justo, llegue a más personas, hacer que sea más certero. ¿Eso no se aceptó? Perfecto. Bueno, entonces, se vota como se vota y tendrán los votos que tengan, que van a ser lo justos".

Respecto a la posibilidad de votar a favor de la invariabilidad tributaria, Bianchi contentó: "Sí, es algo que estoy revisando (...) No lo tengo tan claro todavía, algunos aspectos. Pero lo que lo que pasa es que no tengo claro individualmente, porque uno también vota un todo, pero sí creo en la certeza jurídica de la que usted señala que es un aspecto importante".

"La invariabilidad, efectivamente, es algo que uno podría pensar que podría estar perpetuo durante el tiempo que se estableció. Ahora, ¿qué puede garantizar que una ley no se cambie con una ley?", recalcó.

El senador criticó que no hubieran cambios durante la tramitación del proyecto, a la vez que indicó que la megarreforma, "es una apuesta incierta al 2031 y yo creo que el país no está para apuestas ochenteras, que le pude haber funcionado a los Chicago Boys, pero no a un país que está incorporándose al mundo, que tiene otro estilo, otra economía".