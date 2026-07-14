Santiago 30 de julio 2024. La Delegaci n presidencial realiza un encuentro regional junto Carabineros, PDI, y alcaldes de la RM, con el fin de integrar un modelo de trabajo conjunto con los municipios en las coordinaciones de los distintos planes de - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 14 Jul. (ATON) -

"Evidentemente los comités parlamentarios, que van a sesionar hoy día a las 10 de la mañana junto a la presidenta Paulina Núñez, pueden tomar una decisión distinta, pero todo indica que hoy día deberíamos dejarlo resuelto esto", indicó acerca de la votación del proyecto en sala.

El senador e integrante de la comisión de Hacienda, Rodolfo Carter, abordó la discusión sobre la megarreforma impulsada por el Gobierno. Anunció que se podría votar hoy en la noche.

En conversación con Tele13 Radio, Carter afirmó que el ánimo está "complejo porque, primero, hay mucho cansancio, han sido un par de semanas de mucho agotamiento. Segundo, claramente tenemos opiniones distintas con la oposición, y la oposición ha marcado muy fuertemente su diferencia".

"Evidentemente los comités parlamentarios, que van a sesionar hoy día a las 10 de la mañana junto a la presidenta Paulina Núñez, pueden tomar una decisión distinta, pero todo indica que hoy día deberíamos dejarlo resuelto esto", indicó acerca de la votación del proyecto en sala.

Carter manifestó que "lo que dice la razón y la evidencia práctica es que deberíamos votar hoy día en la noche, probablemente a última hora".

En cuanto al debate en la comisión de Hacienda, el parlamentario señaló que "ha habido un momento en que hemos encontrado acuerdos. Hemos hecho algunas votaciones transversales, una de las cuales a mí me deja bastante contento, que tiene que ver con el combate de las enfermedades catastróficas".

Respecto al fallido acuerdo entre el Gobierno y el PPD, Carter aseguró que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, "no evaluó correctamente el efecto que tenía esta decisión. Él de verdad funcionaba con la idea de que estos senadores del PPD estaban votando favorablemente la invariabilidad, y eso se veía por cuerda distinta que la tasa corporativa".

"La buena fe es fundamental en una conversación, donde no importa tanto lo que yo pienso, sino lo que ve mi adversario o con quien yo estoy conversando, como ve las cosas. Y la verdad que tanto el senador Celis, la senadora Loreto Carvajal y Pedro Araya, particularmente, se sintieron pasados a llevar y correspondía reversar la decisión, y fue lo que hizo el ministro de Hacienda de inmediato , aseveró.