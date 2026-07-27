Senador Carter: "Fue un bochorno y un error no forzado" aplazar la megarreforma

Santiago, 20 de Noviembre de 2025. Encuentro entre los equipos de seguridad de Jose Antonio Kast y los de Evelyn Matthei y Johannes Kaiser con el proposito de unir ideas en cara de la Segunda Vuelta Presidencial Diego Martin /Aton Chile - Diego Martin

Santiago 27 Jul. (ATON) -

El senador independiente aseguró que el oficialismo tenía los votos para aprobar la megarreforma, criticó la desprolijidad en la votación y afirmó que el traspié fue responsabilidad propia.

El senador independiente con cercanía al Partido Republicano, Rodolfo Carter, calificó como un bochorno y un error no forzado el aplazamiento de la megarreforma, pues aseguró que dependíamos de nosotros mismos, no de la oposición".

Las cosas no hay que disimularlas, la gente es lo suficientemente habilidosa como para distinguir cuando los políticos tratan de tirar la pelota fuera de la cancha. Fue claramente un bochorno, un error no forzado , aseguró el parlamentario en entrevista con Radio Agricultura.

Y agregó que dependíamos de nosotros mismos, no de la oposición, porque la oposición hace ya rato notificó que no está disponible en ningún acuerdo. Hay un aprendizaje que hacer porque hubo mezclas de errores .

A un senador de la Región del Biobío se le señaló que ya estábamos con todos los votos y que se podía ir, una cosa insólita, porque de verdad, la mínima precaución cuando uno está tan ajustado a una votación, con un voto arriba preferible que sosobre que fafalte , como dice la sabiduría popular", comentó.

A eso se sumó, aseguro Carter, que también hubo un ruido dentro de la UDI que yo espero que en algún momento nos expliquen, porque yo no sé exactamente lo que pasó"

Entiendo que el senador Sanhueza tenía alguna diferencia, pero me sorprendería mucho porque es un muy buen senador, muy responsable, muy aplicado, y no entendería que hubiese sido parte de esta desprolijidad , agregó el parlamentario.

Y aseguró que en la forma en que se prepararon y negociaron los votos en el Congreso hay un aprendizaje que hacer, porque hubo mezclas de errores .

En la entrevista, el parlamentario se refirió, además, a la decisión del senador Matías Walker de condicionar su apoyo a la megarreforma siempre y cuando se agregue un veto aditivo que garantice recursos para la reconstrucción de la región de Coquimbo y la provincia de Huasco.

Yo fui testigo de una conversación donde tres senadores de la cuarta región, dos que apoyan al Gobierno y uno de oposición, se acercaron a hablar con el ministro de Hacienda para pedirle un plan de reconstrucción de las zonas amagadas por los temporales , contó el senador.

Y continuó contando que el ministro dijo no me pidan que lo haga ahora, porque hay que esperar que la emergencia pase para hacer una valorización del drama . Eso es lo serio, eso es lo responsable. Y yo fui testigo de que se dieron la mano todos con el ministro. Todos, incluido Walker .

También se refirió Carter a la polémica en torno a la compensación a los municipios: Lo que se estaba discutiendo era una proposición de los mismos alcaldes. Querían compensación al 100% y se les dio. Son el único gremio en Chile que no va a tener que apretarse el cinturón , dijo.

Los chilenos están haciendo un esfuerzo, los municipios también tienen que hacerlo, lo que no implica que haya que desvestirlos en temas críticos como salud, en educación, en la iluminación , agregó.

Finalmente, sobre la decisión de eximir del pago de contribuciones aseguró que es un tema de principios. Si queremos ser una sociedad desarrollada, no debemos tenerle temor al éxito. Si a una persona le fue bien en su vida, pagó todos sus impuestos, cumplió con su obligación, ¿por qué va a seguir pagando?, no corresponde .