Senador Castro (PS) por Arrau:"Hay una hoja de ruta un poco más clara, definida"

Valparaiso, 20 de noviembre 2024 Punto de prensa del senador Juan Luis Castro Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 3 Jun. (ATON) -

El senador socialista, como integrante de la comisión de Seguridad, destacó que con el nuevo ministro de Seguridad Pública hay "un foco" de como seguir, pero criticó que aún no "hay plazos y metas trazables y medibles", tal como lo pidió el Presidente en la Cuenta Pública.

En senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, como integrante de la comisión de Seguridad, comentó la visita de ayer martes al Congreso del ministro de la cartera, Martín Arrau, y aseguró que ahora se ve una hoja de ruta un poco más clara .

Hay una hoja de ruta un poco más clara, definida, proyectos de ley, focos, prioridades. Ahora es el momento de la acción, es lo que tiene que corroborarse en el tiempo que queda , aseguró Castro en entrevista con Radio Pauta.

Ahondando la exposición del ministro Arrau, el parlamentario destacó positivamente que ahora hay un foco , pero advirtió que un plan siempre contiene plazos y metas trazables y medibles, como lo dijo el propio Presidente Kast en su Cuenta Pública, y eso hoy día todavía no está a la vista .

Me encantaría que se dijera: mire, de aquí a fin de año las tasas de homicidio van a bajar en este porcentaje, de aquí a tres meses más todo lo que es el sicariato, extorsiones, van a tener este umbral , agregó

Sobre los anuncios del Presidente Kast en la Cuenta Pública, Castro aseguró que el Gobierno contará con el apoyo del Partido Socialista siempre que sean proyectos razonables y equilibrados .

Si nos imaginamos, solamente los venezolanos, prácticamente duplicaríamos la capacidad de todas las cárceles, sería imposible, porque poner un escudo fronterizo, que me parece positivo para que no entren, pero a la vez decretar que van a tener un juicio en Chile, una condena de cárcel, hace imposible la labor de la Fiscalía y de las Policías , afirmó el senador.

Castro agregó otro ejemplo, el proyecto de inteligencia económica que está en tabla este miércoles:

Es un proyecto donde la derecha curiosamente está pidiendo que todo lo que es levantamiento secreto bancario, que viene en el proyecto en forma bastante más amplia, se acote a determinados casos, lo cual parece bien curioso después de haber visto la Operación Tokio y todo lo que supimos ayer (Banco Santander) , agregó.

Consultado sobre el plan de reconstrucción nacional, el parlamentario del PS señaló que si hay voluntad de diálogo del Ejecutivo, como yo creo que está ahí, en el sentido de que lo dijo el Presidente, se iniciarán las conversaciones .

En este instante, como está el escenario, nosotros no tenemos una razón para cambiar nuestros votos respecto a la idea de legislar", señaló, reafirmando el voto en contra.

Y finalizó asegurando que si se aprueba la idea de legislar bueno, se conversará cada capítulo, cada tema. No hay ningún problema en eso de parte nuestra .