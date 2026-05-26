Senador Diego Ibáñez: La megarreforma es una locura económica

Chile.- Ibáñez critica apuro por megarreforma: "Es irresponsable sacarlo en 3 semanas" - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 26 May. (ATON) -

Parlamentario señaló que es imposible que la oposición se abra en la Cámara Alta a la idea de legislar el proyecto del gobierno.

El senador Diego Ibáñez, del Frente Amplio, manifestó que en la oposición no hay ánimo para seguir avanzando con el proyecto de reconstrucción nacional del gobierno.

"Es imposible que podamos ser responsables y abrirnos a la idea de legislar aquello. Esto es una locura económica Todos vamos a rechazar la idea de legislar", dijo Ibáñez en Radio Pauta sobre el texto que la próxima semana llega a la Cámara Alta.

Según el parlamentario por la Región de Valparaíso, "si se quiere dialogar en serio, el Ejecutivo primero tiene que quitarle la suma de urgencia al proyecto y abrir espacio a una discusión técnica más extensa en las comisiones, donde debe haber un debate profundo y más reposado".

Diego Ibáñez indicó que "no hay que hacer una pantomima de diálogo, sino que hablar de diálogo en serio Si quieren aprobar esto por uno o dos votos, pueden hacerlo mañana, pero esperaría que el gobierno demuestre que puede discutir temas económicos tan complejos y sensibles con quienes piensan distinto".

De acuerdo al exdiputado, el ministro Claudio Alvarado (del Interior y la Segegob) dice que se le va a dar tiempo al proyecto, pero por otro lado no le quitan la urgencia. En el Frente Amplio hemos estado siempre dispuestos a conversar, pero la responsabilidad es del gobierno, porque ellos tienen la iniciativa".

El senador añadió que "hay que atender las alertas del Consejo Fiscal Autónomo, que fue contundente en su informe que esto profundizaba el déficit y que las proyecciones de crecimiento estaban sobreestimadas. Cuando estás proponiendo un recorte de 4.000 millones de dólares al fisco y no tienes cómo compensarlo, eso es vital".

Según Diego Ibáñez, la iniciativa contempla menores ingresos sin mecanismos claros de compensación, lo que genera efectos sobre programas sociales, financiamiento municipal y gasto público ¿Qué gana la gente si este proyecto lo aprobamos así tal cual?... Este proyecto de nada le sirve a la gente trabajadora".