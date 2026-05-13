Senador Espinoza destacó informe de contralora a favor de exministro Montes

Valparaiso, 5 de mayo 2026 el ex ministro Carlos Montes participa de la comision de Vivienda en el Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 13 May. (ATON) -

"Con esta sesión quedan absolutamente descartadas eventuales violaciones a la Constitución que han pregonado algunos sectores de la derecha, por lo que se derrumba de forma definitiva cualquier tipo de viabilidad de una acusación constitucional contra el exministro", afirmó.

El presidente de la Comisión de Vivienda del Senado, el socialista Fidel Espinoza, aseguró que la exposición realizada por la contralora Dorothy Pérez descartó eventuales faltas graves a la probidad en las observaciones formuladas al Minvu durante la ejecución del Plan de Emergencia Habitacional bajo el mandato del exministro Carlos Montes, también del PS.

Tras la sesión de la comisión, el parlamentario sostuvo que "la contralora hizo una contundente exposición, y quedó absolutamente claro que dentro de las observaciones presentadas por la Contraloría en este informe no había absolutamente ninguna calificada como de alta complejidad, lo que descarta cualquier atisbo de falta de la probidad, menos de corrupción".

Espinoza explicó que las observaciones detectadas por el órgano contralor apuntan de forma esencial a procedimientos administrativos realizados en el contexto de la urgencia del Plan de Emergencia Habitacional impulsado por el Minvu durante el periodo del Presidente Gabriel Boric.

"El Ministerio de Vivienda requería de aceleración en el gobierno anterior en el marco del Plan de Emergencia Habitacional. Y en ese accionar omitió hechos que, sumados a la falta de un reglamento exigido por la ley, fue observada por el órgano contralor", señaló el senador.

Espinoza afirmó que la comparecencia de la contralora ante la comisión despeja las acusaciones levantadas desde sectores del actual oficialismo contra el exministro Carlos Montes.

"Con esta sesión quedan absolutamente descartadas eventuales violaciones a la Constitución que han pregonado algunos sectores de la derecha, por lo que se derrumba de forma definitiva cualquier tipo de viabilidad de una acusación constitucional contra el exministro Carlos Montes", concluyó el congresista.