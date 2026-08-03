Senador Flores afirma que Gobierno no tiene los votos para aprobar compensación

Santiago 29 de julio 2026. Alcaldes de oposicion concurren a La Moneda para entregar una carta al Presidente de la Republica rechazando el mecanismo de compensacion contemplado en la tramitacion de la Megarreforma de Hacienda. Dragomir Yankovic/Aton - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 3 Ago. (ATON) -

"No tienen los votos, no los tuvieron y creo que no los van a tener porque no han querido conversar. Es lo mismo que la reforma tributaria, se conversa todo lo demás, menos la reforma tributaria", expresó el senador DC. La última disposición de la megarreforma se vota mañana.

El senador DC Iván Flores aseguró que el Gobierno no tiene los votos para aprobar mañana, en la Cámara Alta, el mecanismo de compensación a las municipalidades por la exención de las contribuciones a los mayores de 65 años, último paso para despachar la megarreforma.

"No tienen los votos, no los tuvieron y creo que no los van a tener porque no han querido conversar. Es lo mismo que la reforma tributaria, se conversa todo lo demás, menos la reforma tributaria", expresó el senador.

Agregó que "cuando está a punto de rechazarse la propuesta dicen 'si no quieren compensación, no hay nada'. No puedo creer que el gobierno deje a los más de 300 municipios de Chile sin el Fondo Común Municipal, producto de lo que debe regresarle después de esta exención tributaria".

"El gobierno lo que tiene que hacer, si se le rechaza, es poner un veto y puede ser un veto aditivo, puede ser un veto sustitutivo, pero no puede dejar a los municipios sin plata y lo que está haciendo es un chantaje, es un vil chantaje por cuanto está diciendo 'si no me lo aprueban como está, entonces no hay plata para ningún municipio'. ¿Cómo es la cosa?", cuestionó Flores.

También dijo que "este es el peor desafío que puede hacer el ministro Quiroz a quienes pensamos que los municipios más chicos no pueden quedarse sin el Fondo Común Municipal y los municipios más ricos, que son los que más aportan al fondo, no pueden ser compensados con impuestos generales".

"Entonces, este chantaje que están haciendo respecto de que si nosotros nos negamos, los que pierden son los municipios. No vamos a pisar el palito. Si se rechaza, ponga un veto. Tiene toda la atribución el Presidente de la República, sustitúyalo y haga las cosas bien como corresponde", cerró.

La disposición que falta aprobar define un aporte del fisco de un millón 500 mil UTM al Fondo Común Municipal (FCM) para compensar la menor recaudación de los municipios por la aplicación de la exención de las contribuciones a las personas mayores de 65 años.