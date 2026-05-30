Senador Flores exige autocrítica al Gobierno antes de la Cuenta Pública

Valparaiso, 13 de mayo 2025 el senador Ivan Flores durante la Comision de Salud Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 31 May. (ATON) -

El legislador sostuvo que el Ejecutivo debe reconocer errores en materias económicas y sociales, especialmente por el impacto de algunas medidas en las familias.

A pocas horas de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, el senador democratacristiano Iván Flores formuló una serie de críticas a la gestión del Ejecutivo y manifestó su expectativa de que el mandatario realice una profunda autocrítica durante su intervención ante el país.

El parlamentario sostuvo que las principales preocupaciones de la ciudadanía están relacionadas con decisiones que, a su juicio, han incrementado los costos para las familias y generado incertidumbre en distintos sectores.

En ese contexto, señaló que espera que el Gobierno reconozca los efectos que han tenido algunas de sus políticas y entregue una hoja de ruta más clara para los próximos meses. Espero que el gobierno recapacite; este primer tiempo ha sido del terror , afirmó.

Flores cuestionó especialmente los recortes aplicados en áreas sensibles como la salud y el avance de iniciativas que, según indicó, no han entregado certezas a la población.

Asimismo, manifestó que la principal expectativa frente al mensaje presidencial es escuchar una evaluación sincera respecto de los primeros meses de administración. La única expectativa que tengo de esta primera cuenta pública del Presidente Kast es que digan la verdad y que digan lo que realmente quieren y pueden hacer en este año, porque dar cuenta de los primeros días que han sido del terror, la verdad es que igualmente sería terrorífico, lleno de improvisaciones, lleno de errores, lleno de anuncios que son muy complicados con el traspaso de las cuentas a la ciudadanía , sostuvo.

El senador también criticó el impacto económico de algunas medidas adoptadas por el Ejecutivo, apuntando al aumento en los costos asociados al combustible y sus efectos sobre distintos servicios. El aumento del combustible, el aumento de lo que significan los costos para todos los servicios por el traspaso de la cuenta por alza de combustible, pero también los recortes a los servicios públicos, a Salud y, por cierto, con esta miscelánea tan confusa , expresó.

Finalmente, el legislador insistió en que el Gobierno debe generar condiciones para alcanzar acuerdos y avanzar en soluciones compartidas para los principales desafíos del país. Espero que el gobierno recapacite e intente generar un escenario donde podamos colaborar todos, pero así como está, no se puede , concluyó.