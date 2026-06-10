Senador Flores propone delito especial de tráfico de recursos hidrobiológicos

Santiago 17 de abril 2025. El delegado presidencial metropolitano, inauguracion oficial de la Semana Santa 2025, entregando informacion sobre refuerzos policiales y de fiscalizacion de alimentos. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 11 Jun. (ATON) -

El parlamentario DC propuso a la comisión de Pesca un proyecto que castigue y persiga "a quienes montan verdaderas empresas dedicadas al tráfico de estos recursos, comprometiendo desde luego la seguridad, pero también la salud pública y el orden institucional y económico del país

El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, anunció, la presentación de un proyecto que busca crear, en la Ley de Pesca y Acuicultura, el delito especial de tráfico ilícito de recursos hidrobiológicos.

La idea es establecer una sanción penal y perseguir con mayores herramientas a quienes montan verdaderas empresas dedicadas al tráfico de estos recursos, comprometiendo desde luego la seguridad, pero también la salud pública y el orden institucional y económico del país , aseguró Flores, quien presentó la idea ante la comisión de Pesca.

El parlamentario solicitó, además, el respaldo de la comisión invitando a sus integrantes a firmar la iniciativa que, según señaló, contribuirá a otorgar al estado de Chile una herramienta eficaz en esta necesaria persecución del delito .

Al respecto, señaló que la persecución de las organizaciones criminales, que hoy día no solamente está ocupando buena parte de nuestros barrios y nuestras calles se ha extendido a diversas áreas con el propósito final, que es el lavado de dinero .

Se extendió hacia algo que ya sabemos y que es un tema global, y que es la pesca ilegal, que se encuentra entre el segundo y tercer negocio ilegal más lucrativo después del narcotráfico , aseguró

Y precisó, además, que esa pesca ilegal hoy día y el tráfico ilegal de especies hidrobiológicas se ha expresado en algo que aparentemente era como simple, pero terminamos con 9 mil millones defraudados de una operación que supera los 25 mil millones de pesos de las especies intercambiadas .

Y eso ocurrió en la región de los lagos y la región de los ríos. Y, lamentablemente, es toda una cadena, que involucra a funcionarios públicos, funcionarios policiales, transportistas, involucra gente que está en los peajes. O sea, es toda una red , relató.

Según el senador Flores, el crimen organizado penetra, vulnera las instituciones, corrompe a funcionarios de distintas posiciones, los articula para un solo fin, para traficar. Hoy día conocemos la pesca ilegal, conocemos lo que significa vulnerar las barreras sanitarias, vulnerar las vedas, pero la ley de Pesca no reconoce el tráfico ilícito de los recursos hidrobiológicos y tampoco reconoce lo que significan los intercambios y la pesca ilegal en alta mar.