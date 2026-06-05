Presidente Kast inspecciona trabajos en la frontera con Perú. Fotos Patricio Banda/Aton Chile - Patricio Banda/Aton Chile

Santiago 5 Jun. (ATON) -

El senador del Partido Liberal por la región de Arica y Parinacota, Vlado Mirosevic señaló sobre la zanja en Chacalluta que está anunciado que podría ser de 19 kilómetros, en circunstancias que nosotros tenemos aquí cientos de kilómetros de frontera .

Vlado Mirosevic, senador del Partido Liberal por la región de Arica y Parinacota, cuestionó las acciones que el Gobierno ha tomado para controlar la migración ilegal en la frontera norte y criticó que fuera de la zanja no hemos visto otras medidas .

La verdad es que fuera de la zanja, yo tenía una expectativa mucho más grande de lo que podía pasar, porque hasta el minuto lo que hemos visto como una innovación, uno podría decir es sólo la zanja, todavía no se termina y además va a ser de pocos kilómetros , comentó el senador en entrevista con Radio Agricultura.

Sobre la zanja en Chacalluta agregó que está anunciado que podría ser de 19 kilómetros, en circunstancias que nosotros tenemos cientos de kilómetros de frontera aquí en Arica .

Hay que ver cómo funciona y después podremos juzgar si es que la zanja sirvió o no sirvió. Yo a priori no me pongo en contra. Hay que evaluarlo en su debido momento. Sí me preocupa que fuera de la zanja no hemos visto otras medidas , aseguró.

Y adicionó que todo lo que tiene que ver con tecnología, reforzamiento de la frontera, eso ya está, y todas las compras tecnológicas se hicieron en el gobierno anterior, entonces ahí no hay una gran innovación .

Siempre se dijo durante la campaña que Arica y el norte iba a ser prioritarios, y que en particular el norte iba a ser objeto de políticas bien innovadoras, yo siempre me pregunté, yo siempre incluso lo pregunté públicamente, dije ¿cuáles son esas políticas más innovadoras? porque de verdad nosotros nos rompíamos la cabeza en el Congreso pensando qué nueva medida hay que proponer", comentó.

Y señaló que yo esperaría que el gobierno anuncie que las obras que están pensadas en el plan Arica 100, en el plan especial de Zonas Extremas, no se van a acabar, que van a seguir adelante, Eso es clave

Porque, además, nosotros no sacamos nada solo militarizando la frontera, eso hay que hacerlo, porque hay que retomar el control de la frontera (...) pero es clave también el desarrollo económico , añadió.

Y explicó que esto no es solo una zona militar, esto es una zona donde la gente hace patria, y necesita desarrollo económico, no puede ser que tengamos dos vuelos al día, en la mañana y en la noche, es una vergüenza".

MEGARREFORMA

En la entrevista el senador se refirió además a la votación a la idea de legislar en la megarreforma. Como está hoy planteada, yo voy a votar en contra. Toda la oposición sin excepción va a votar en contra de cómo está el proyecto hoy día, es lo responsable , aseguró.

Y criticó el impacto fiscal de la iniciativa, porque si tenemos 5.000 millones menos de recaudación sin ninguna compensación, lo que va a producir es que ese recorte que hoy día es de 1.200 millones de pesos al hospital Juan Noé va a ser el doble o el triple .

El remedio va a ser peor que la enfermedad. Si la finanza es tan flaca, no podemos entonces bajar la recaudación, no tiene ningún sentido , aseguró el parlamentario.

Para Mirosevic votar la idea de legislar así a priori, sin saber cómo el gobierno va a modificar el articulado, eso es abiertamente un cheque en blanco y no estamos dispuestos .