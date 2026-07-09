Senador Ossandón pide a Kast "usar su autoridad" para ordenar al oficialismo

Santiago 2 de marzo 2026. Cuenta Publica 2025 del Poder Judicial en el Palacio de Tribunales de la comuna de Santiago. Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 9 Jul. (ATON) -

El senador Manuel José Ossandón (RN) abordó la discusión por la megarreforma y llamó al Presidente José Antonio Kast a que intervenga en el orden de los partidos del oficialismo.

El senador Manuel José Ossandón (RN) abordó la discusión por la megarreforma y llamó al Presidente José Antonio Kast a que intervenga en el orden de los partidos del oficialismo.

En conversación con Desde la Redacción de La Tercera, Ossandón dijo que "veo un poco desordenado mi sector con estas peleas chicas".

Recalcó que "se está cometiendo un error porque lo que necesita el Presidente Kast es un Parlamento unido y no pegándose en las canillas".

En esta línea, el legislador planteó que "aquí él tiene una tremenda autoridad. El Presidente de la República tiene una autoridad tremenda y tiene que usarla. Y en este sentido ha sido súper respetuoso de los partidos políticos. Demasiado, demasiado".

"Yo creo que el Presidente Kast está pecando un poquito de demasiada tranquilidad, demasiado buena persona, pero se va a empezar a poner firme porque él tiene que aplicar su programa. Y este programa no puede ser entorpecido por peleas chicas", subrayó.

El senador sostuvo que "lo que estamos discutiendo son puras peleas chicas y estúpidas, porque no hay ninguna pelea de fondo. No, aquí están más o menos de acuerdo en todo, pero son peleas chicas de protagonismo personal".