Chile.- Senador Rojo Edwards llamó a revisar sueldo vitalicio del expresidente Boric

Santiago, 8 de junio de 2026. El Consejo Fiscal Autonomo, presidido por Paula Benavides realiza su intervencion durante la Comision de Hacienda del Senado en la sede Santiago del Congreso Nacional Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 11 Jun. (ATON) -

Parlamentario independiente rechazó sus palabras por cobros a deudores del CAE y dijo que miente de forma descarada.

El senador independiente Rojo Edwards criticó con fuerza al expresidente Gabriel Boric por su posteo en "X" sobre los cobros que la Tesorería General de la República (TGR) ha hecho a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), en el que rechazó la medida impulsada por el actual gobierno.

Incluso el parlamentario adscrito al Comité de Renovación Nacional planteó la posibilidad de revisar el sueldo vitalicio del antecesor del Presidente José Antonio Kast, que equivale al ingreso mensual de un ministro, es decir, cerca de ocho millones de pesos.

Adicionalmente, el Estado le otorga un monto mensual superior a ocho millones de pesos para gastos operativos. Los mismos montos son entregados a los otros expresidentes.

"El Senado le paga un sueldo vitalicio al expresidente Boric, y creo que debe revisarse Si él va a tener esa actitud y hará campaña política con las platas del Senado diciendo mentiras manifiestas a través de sus redes sociales, yo no veo por qué el Senado deba pagarle todos los meses veintitantos millones a él. Está cometiendo un error de cálculo gigantesco", indicó el congresista en una entrevista con 24 Horas.

Y agregó que el expresidente Boric "está mintiendo de manera descarada, y lo deja por escrito. No es lo mismo que al resto de los expresidentes, a quienes les tengo admiración. Si un expresidente va a hacer campaña política con la plata que le paga todos los meses el Senado, estoy disponible para que se revise Y hay muchas personas que lo han pensado, por lo que estamos viendo".

Según Rojo Edwards, las palabras de Boric "son una desfachatez Quizás hizo esto porque es tan evidente que no cumplió la promesa de una condonación, lo que elevó la morosidad a tasas muy altas. Crearon una situación imposible para muchas personas que están en un estado complicado. Le pide a sus fuerzas defender lo que, a mi juicio, es tremendamente indefendible".

El senador precisó que "me llama mucho la atención que (Boric) se meta de esta forma en el debate político, porque en su programa no sólo prometió condonar el CAE, sino que todas las deudas estudiantiles, lo que implica la condonación del CAE, FES, del Corfo Incluso uno puede entender lo mismo de los créditos internos de las casas de estudio".

Además, recordó que "al final de su gobierno recién tramitamos un proyecto que nada tenía que ver con su promesa (sobre lo denominado FES, Financiamiento Público para la Educación Superior) El expresidente Boric hizo una promesa completamente falsa, porque todos sabíamos que era imposible condonar el CAE por la cantidad de plata que es".

De acuerdo al senador, Boric "tuvo cuatro años para hacerlo, no necesitaba al Congreso, podía haberlo hecho de manera ejecutiva Su inconsistencia y falta de una promesa tan básica queda de manifiesto Y ahora su mensaje en redes sociales de Boric tiene tantas mentiras manifiestas".

Al respecto, ahondó en que "afirma que teníamos consenso técnico, lo que es completamente falso. Que me diga con quién tenía consenso técnico y en qué proyecto. Incluso, si lo hubiese tenido con el FES, eso no cumplía la promesa de condonar las deudas estudiantiles. Después dice que se le embarga a las personas que pagaron permanentemente, y no es lo que se está haciendo. Lo que se hace es embargar a quienes han tenido mal comportamiento de pago y con sueldo superior a $3.500.000. Lo que dice es falso".

Para Rojo Edwards, Boric "sabía que no podía cumplir lo que prometió. Generó incluso una situación peor y hoy reclama por las consecuencias, las que son en parte creadas por él. El propio exministro (de Educación) Nicolás Cataldo está aceptando que cuando usted dice que va a condonar, por supuesto que genera un comportamiento estratégico de deudores".

Cabe recordar que en su cuenta de "X" Boric se preguntó esto: "¿Dónde están las prioridades? ¿Por qué hay inflexibilidad y castigo para familias trabajadoras y sacrificadas que están endeudadas y se sigue siendo permisivo con los negocios del crimen organizado con el que todos queremos terminar?".