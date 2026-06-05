Senador Velásquez emplaza al ministro Quiroz por IVA a plataformas de apuestas

Vina del Mar, 18 de abril de 2023. Esteban Velasquez hace ingreso al conclave oficialista en el palacio presidencial de cerro Castillo. Sebastian Cisternas/Aton Chile - RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Santiago 5 Jun. (ATON) -

Parlamentario por la Región de Antofagasta le preguntó al secretario de Estado "si quiere el país de la honestidad o el que se vende por unos pesos" por decisión del SII.

Tras el respaldo que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, le dio a la resolución del Servicio de Impuestos Internos (SII) que permite cobrar IVA a plataformas extranjeras de apuestas en línea, el senador Esteban Velásquez le recordó que dichos espacios son ilegales en nuestro país, como declaró la Corte Suprema.

El parlamentario del FRVS por la Región de Antofagasta criticó con fuerza al secretario de Estado, "pues insiste en sostener y apoyar el cobro de impuestos a negocios ilícitos, pese a lo señalado por la propia Corte Suprema".

Según el congresista, "no porque un negocio ilícito genere recursos se le va a gravar y cobrar impuestos. Por unos pesos más luego vamos a seguir con las redes de corrupción, la venta de drogas, el contrabando de cigarrillos, etc. La pregunta es clara: ¿qué tipo de país queremos construir y qué está pensando el ministro de Hacienda, el de la honestidad o el que se vende por unos pesos? Es que no todo es justificable ni aceptable".

El senador recalcó que "habría que caminar en la búsqueda de un Chile más honesto. Y estos negocios extranjeros de plataformas digitales de apuestas están declarados ilegales en nuestro país".

El parlamentario declaró que espera que "ciertas actuaciones o malas decisiones no parezcan lavado de dinero de aquellos negocios que no están autorizado en Chile".

Esteban Velásquez ya ofició a la Contraloría para que se pronuncie por la polémica resolución del SII.